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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران گفت: با توجه به اینکه استان تهران حدود ۲۰ درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای داده و با تراکمی بالغ بر ۱۰۲۶ نفر در هر کیلومتر مربع، متراکمترین نقطه ایران محسوب میشود، اجرای دقیق این سرشماری برای پایتخت یک ضرورت حیاتی به شمار میآید.
حسین سپهری، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، از آغاز تحولی بزرگ در نظام آماری کشور با جایگزینی روشهای سنتی سرشماری به نفع روش نوین ثبتمحور خبر داد و گفت: این اقدام راهبردی با هدف ارتقای کیفیت و دقت آمار و اطلاعات، افزایش بهرهوری و کاهش قابل توجه هزینههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به اینکه استان تهران حدود ۲۰ درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای داده و با تراکمی بالغ بر ۱۰۲۶ نفر در هر کیلومتر مربع، متراکمترین نقطه ایران محسوب میشود، اجرای دقیق این سرشماری برای پایتخت یک ضرورت حیاتی به شمار میآید. در همین زمینه، مراحل مقدماتی و اجرایی این طرح با جدیت در سطح استان در حال پیگیری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران گفت: برای موفقیت این طرح ملی، از تمام ظرفیتهای استان از جمله همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداریهای تهران و توان رسانهها برای فرهنگسازی و جلب مشارکت عمومی بهره خواهد گرفت. اگرچه بخش عمدهای از این سرشماری بر پایه دادههای ثبتی است، پیشبینی میشود حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از فرآیند به صورت مراجعه میدانی انجام پذیرد.
سپهری با تأکید بر اینکه موفقیت در این آزمون آماری تأثیر بسزایی در نظام برنامهریزی استان تهران و سطح کلان کشور خواهد داشت، از شهروندان درخواست کرد به آمارگیرانی که به درب منازل مراجعه میکنند اعتماد کنند و آنها را فرزندان خود بدانند. ارائه اطلاعات صحیح و دقیق از سوی مردم، ابزار اصلی مسئولان برای رفع مشکلات استان و گامی کلیدی در مسیر توسعه پایدار کشور خواهد بود.