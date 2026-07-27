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یکی از شرکتهای داروسازی استان البرز که در جریان جنگ ۱۲ روزه آسیب دیده بود، پس از بازسازی و احیای خطوط تولید، اکنون با ظرفیت کامل دوباره فعال شد و روزانه بیش از ۵۰ هزار جعبه انواع دارو را تولید میکند. این مجموعه داروسازی با تولید داخلی، سالانه ۲۰۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، یکی از شرکتهای داروسازی استان البرز که در جریان جنگ ۱۲ روزه آسیبهایی به بخشهایی از مجموعه آن وارد شده بود، پس از بازسازی و احیای خطوط تولید، اکنون با ظرفیت کامل فعالیت میکند و روزانه بیش از ۵۰ هزار جعبه انواع دارو تولید میکند؛ مجموعهای که طی ۶ سال گذشته با تولید داخلی، ۲۰۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه داشته است.
یکی از شرکتهای داروسازی مستقر در استان البرز که در جریان جنگ ۱۲ روزه بخشی از زیرساختهای آن از جمله کلینروم، انبارها و نمای ساختمان دچار خسارت شده بود، پس از بازسازی، بار دیگر به چرخه کامل تولید بازگشته و نقش خود را در تأمین داروهای مورد نیاز کشور از سر گرفته است.
این واحد تولیدی با بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ مترمربع مساحت و ۶ هزار مترمربع زیربنا، برای ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده و با سرمایهگذاری ثابت ۲۰۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان و سرمایه در گردش ۱۶۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، یکی از ظرفیتهای مهم صنعت داروسازی استان البرز به شمار میرود.
در این کارخانه انواع ویتامینها، مکملهای دارویی و غذایی، داروهای بیماران مبتلا به دیابت، چربی خون، بیماریهای قلبی و عروقی، داروهای گوارشی و تنفسی و همچنین کپسولهای تخصصی تولید میشود و اکنون روزانه بیش از ۵۰ هزار جعبه انواع دارو از خطوط تولید آن روانه بازار مصرف میشود.
به گفته مسئولان این مجموعه، تولید مستمر داروهای پرمصرف علاوه بر تأمین بخشی از نیاز داخلی کشور، نقش مؤثری در کاهش وابستگی به واردات، تکمیل زنجیره ارزش صنعت داروسازی و افزایش تابآوری نظام سلامت در شرایط بحرانی دارد.
این شرکت همچنین طی ۶ سال گذشته با تولید داخلی محصولات دارویی، زمینه صرفهجویی ارزی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار را برای کشور فراهم کرده و گام مهمی در حمایت از تولید ملی و کاهش خروج ارز برداشته است.
کارشناسان معتقدند استمرار فعالیت واحدهای داروسازی، علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق تولید، یکی از ارکان امنیت دارویی کشور محسوب میشود و سرمایهگذاری در این صنعت میتواند ضمن تأمین پایدار داروهای مورد نیاز بیماران، زمینه توسعه فناوری و خودکفایی بیشتر در حوزه سلامت را فراهم کند.
بازگشت این واحد تولیدی به مدار کامل فعالیت پس از تحمل خسارتهای جنگ، نمادی از تداوم تولید، توان فنی متخصصان داخلی و عزم صنعت داروسازی کشور برای تأمین بیوقفه داروهای مورد نیاز مردم است.