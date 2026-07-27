صبح امروز دوشنبه، ۵ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت و زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور نشست دوره‌ای مشاورین امور زنان دستگاه‌های اجرایی به میزبانی وزارت بهداشت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ با حضور وزیر بهداشت و معاون رییس جمهور نشستی در راستای ارتقای سلامت زنان و با هدف تقویت همکاری‌های بین بخشی در پیشگیری و کنترل سرطان برگزار شد.

این نشست فرصتی برای تبیین نقش دستگاه‌های اجرایی در حمایت از سلامت زنان و توسعه همکاری‌های ملی به ویژه در پویش «هیچ کس تنها نیست؛ با هم علیه سرطان از پیشگیری تا درمان و تسکین» به حساب می‌آید.

گفتنی است در این نشست که روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی نیز به صورت وبیناری حضور دارند، دکتر رییسی، معاون بهداشت و دکتر رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز گزارشی از وضعیت سلامت زنان در کشور ارائه خواهند کرد.