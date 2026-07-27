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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی ازجابهجایی زائران در مسیر ارومیه تا پایانه مرزی تمرچین و نیز انتقال رایگان زائران از مرز تمرچین تا محل نمایشگاه اربیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، گزارشی از آخرین اقدامات و آمادگیهای این ادارهکل برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی ارائه کرد.
ارسلان شکری با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای تسهیل تردد زائران اظهار کرد: عمود ۵۷ در مسیر بازگشت زائران بهطور کامل تجهیز و آماده استفاده زائران شده است.
وی همچنین از رایگان بودن جابهجایی زائران در مسیر ارومیه تا پایانه مرزی تمرچین و نیز انتقال رایگان زائران از مرز تمرچین تا محل نمایشگاه اربیل خبر داد و افزود: نرخ کرایه ناوگان حملونقل عمومی در ادامه مسیر به سمت نجف و کربلا نیز بهصورت شفاف اطلاعرسانی و مدیریت میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با اشاره به مدیریت تردد زائران خارجی گفت: مرزهای تمرچین و بازرگان بهصورت راهبریشده در حال ارائه خدمات هستند و تاکنون بیش از ۲۰ دستگاه اتوبوس حامل زائران خارجی از طریق مرز بازرگان وارد کشور شدهاند که ضمن زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در قم، نسبت به دریافت کارت سوخت ترانزیتی نیز اقدام میکنند.
وی در ادامه با اشاره به نظارت بر مجتمعهای خدماتی رفاهی خاطرنشان کرد: از ابتدای خردادماه تاکنون ۶۹ مورد بازدید از مجتمعهای خدماتی رفاهی انجام شده که در پی آن ۱۹ اخطار صادر شده است و روند نظارتها تا پایان اربعین با جدیت ادامه خواهد داشت؛ خوشبختانه وضعیت ارائه خدمات نسبت به گذشته بهبود یافته است.
شکری همچنین از آمادهسازی کامل زیرساختهای پایانه مرزی تمرچین خبر داد و گفت: ۷۵ چشمه سرویس بهداشتی، ۳۹ گیت گذرنامه برای خدمترسانی به زائران آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: محوطه پایانه مرزی تمرچین با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان آسفالت شده و همچنین محوطه سالنها بهمنظور مدیریت بهتر تردد و تفکیک مسیرها ساماندهی و جداسازی شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در پایان با اشاره به اقدامات گسترده در محورهای منتهی به مرز تمرچین اظهار کرد: ۱۶۰ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی در مسیرهای اربعین اجرا شده، عملیات ایمنسازی و آشکارسازی محورهای مواصلاتی به انجام رسیده و ۲۳ برج روشنایی و ۳ دستگاه دیزلژنراتور نیز در پایانه مرزی تمرچین برای تأمین روشنایی و پایداری خدمات در مدار بهرهبرداری قرار دارد.