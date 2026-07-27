لویه و بویراحمد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در نشست علمی کنگره بین المللی حضرت بی بی حکیمه(س) که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد این رویداد را گامی مؤثر در تبیین جایگاه امامزادگان در نظام فرهنگی و اجتماعی کشور دانست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

دبیر علمی کنگره بین‌المللی حضرت بی‌بی حکیمه(س) از طراحی نخستین چت‌بات هوش مصنوعی حضرت بی‌بی حکیمه(س) در جهان اسلام خبر داد.

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی دبیر علمی کنگره بین‌المللی حضرت بی‌بی حکیمه(س) در این نشست گفت: چت‌بات هوش مصنوعی حضرت بی‌بی حکیمه(س) در حال طراحی است و همزمان با برگزاری کنگره در اسفندماه رونمایی می شود.

وی ادامه داد: این سامانه با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی، بر پایه منابع تاریخی و مستند، به‌گونه‌ای طراحی شده است که بتواند به پرسش‌های مخاطبان درباره شخصیت، سیره، جایگاه علمی و تاریخی و ابعاد مختلف زندگی آن حضرت پاسخ دهد.

نصیرالاسلامی گفت: این چت‌بات بیش از همه برای نوجوانان و جوانان طراحی شده است تا بتوانند در فضایی تعاملی و مبتنی بر داده‌های معتبر، با زندگی و شخصیت حضرت بی‌بی حکیمه(س) آشنا شوند.

دبیر علمی کنگره بین‌المللی حضرت بی‌بی حکیمه(س) با اشاره به رویکرد محصول‌محور این کنگره گفت: تولید آثار علمی، پژوهشی و فرهنگی یکی از اهداف اصلی این رویداد است.

نصیرالاسلامی همچنین از تولید مستندهای تلویزیونی با قابلیت پخش در شبکه‌های بین‌المللی و تألیف چندین جلد کتاب درباره ابعاد شخصیتی حضرت بی‌بی حکیمه(س) خبر داد و گفت: این آثار همزمان با برگزاری کنگره در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

بقاع متبرکه ایران دارای شناسنامه هویتی دقیق منطقه‌ای و کشوری هستند

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز هم با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌بدیل بقاع متبرکه در کشور، این اماکن را شناسنامه هویتی و کانون اصلی پیوند مردم ایران با اهل‌بیت (ع) دانست و گفت: حفظ و ترویج این فرهنگ، ستون فقرات تمدن ایرانی است. وی با اشاره به جایگاه معنوی ایران اسلامی به‌عنوان میزبان هزاران بقعه متبرکه، ادامه داد: این اماکن فراتر از یک مکان فیزیکی، سرمایه‌ای عظیم و معنوی هستند که جغرافیای فرهنگی کشور را غنا بخشیده‌اند. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اهمیت تاریخی بقاع متبرکه با اشاره به جایگاه حضرت بی‌بی حکیمه (س) و ضرورتِ بازنماییِ شخصیتِ ایشان از طریق ابزارهای هنری و ادبی، بر قاعده قرآنیِ «ایمان» تأکید کرد. حجت الاسلام والمسلمین خاموشی، نشست حاضر را مقدمه‌ای ارزشمند برای برگزاری «کنگره بین‌المللی تکریم حضرت حکیمه خاتون (س)» دانست و ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌ها بتواند مسیر پرنور ترویج معارف رضوی را از بستر این بقاع متبرکه که به تعبیر ایشان، «گل‌های خوش‌بوی معنویت در اقلیم ایران» هستند، بیش از پیش رونق بخشد. نقش‌آفرینی بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) در اعتلای فرهنگ رضوی و تکریم بقاع متبرکه فرشید فلاح مدیر بنیاد بین‌المللی امام رضا علیه السلام نیز در این نشست با تجلیل از کارنامه ۲۰ ساله بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)، این نهاد را پیشرانِ هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی کشور در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت (ع) دانست. وی به اهمیت وحدت‌بخشی نهادهای فرهنگی کشور در سایه سیره رضوی اشاره کرد و افود: در دو دهه اخیر، برگزاری ۲۲ دوره جشنواره‌ رضوی، انتشار صدها عنوان کتاب و فصلنامه‌های علمی-پژوهشی، و حمایت از تولیدات هنری را از دستاوردهای بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) برشمرد. مدیر بنیاد بین‌المللی امام رضا علیه السلام با اشاره به اهمیت ثبت ایام ملی در تقویم کشور افزود: ثبت «دهه کرامت» و در ادامه، پیگیری برای ثبت روز «امامزادگان و بقاع متبرکه»، روز «حضرت شاه‌چراغ (ع)» و روز «امامزاده صالح (ع)» در تقویم ملی کشور با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، گامی ماندگار در مسیر تکریم نهادهای فرهنگی و ریشه‌دارِ دینی است. کنگره حضرت بی‌بی حکیمه (س)؛ گامی راهبردی در بازتولید سرمایه اجتماعی و تمدن نوین اسلامی

معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور، هم با تبیین جایگاهِ ممتازِ بقاع متبرکه در شبکه‌سازیِ ایمانیِ جامعه، برگزاری «کنگره بین‌المللی تکریم حضرت بی‌بی حکیمه (س)» را یک ضرورت راهبردی برای پیوند میان میراثِ تاریخی و نیازهایِ تمدنیِ امروزِ جهانِ اسلام دانست.

سید ضیاء هاشمی در تبیین اهمیت این رویداد علمی و فرهنگی، گفت: در منظومه سیاست‌گذاری فرهنگی کشور، بقاع متبرکه تنها اماکن مذهبی نیستند، بلکه کانون‌های جوششِ سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند.

معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقشِ بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) در هم‌افزایی نهادهای فرهنگی، افزود: مدیریتِ هنرمندانه و ادبیِ این کنگره باید بتواند تصویرِ این بانویِ مکرمه را برای نسلِ امروزِ ما و آزادگانِ جهان، به نمادی از «مقاومتِ توحیدی» تبدیل کند.

وی در ادامه با تأکید بر لزومِ نگاهِ نو به میراثِ اولیاء الهی گفت: هدفِ این کنگره باید تولیدِ محتوایِ ماندگار، رمان، آثارِ هنری و جریان‌سازی در افکارِ عمومی باشد تا روحیه جهاد و ایستادگی که ثمره یِ این پیوندِ قلبی است، به صورتِ خودجوش در جامعه نهادینه شود.