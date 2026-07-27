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پرواز مسیر ایلام- مشهد که به خاطر شرایط جنگی متوقف شده بود، صبح امروز، دوشنبه، پنجم مردادماه پس از شش ماه وقفه، از سر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیر فرودگاه شهدای ایلام اظهار کرد: پرواز مسیر ایلام- مشهد که از بهمن سال گذشته به دلیل شرایط نامساعد هوا و سپس جنگ تحمیلی سوم متوقف شده بود؛ امروز دوباره به چرخه پروازهای فرودگاه شهدای ایلام افزوده شد.
محمدتقی سلجوقی افزود: این پرواز؛ روزهای دوشنبه و پنجشنبه از سوی شرکت هواپیمایی زاگرس انجام میگیرد.
وی ادامه داد: همچنین در رایزنیها با شرکت هواپیمایی آساجت، پروازهای این شرکت نیز از فردا در استان ایلام آغاز میشود.
سلجوقی تشریح کرد: شرکت هواپیمایی آساجت در روزهای جمعه و سهشنبه مسافران فرودگاه شهدای ایلام را در مسیر هوایی ایلام به تهران و مشهد جابهجا خواهد کرد.
وی افزود: افزایش پروازهای فرودگاه شهدای ایلام برای مسیرهای پرتقاضای مشهد و تهران در طول هفته و افزایش ایرلاینها در حال پیگیری است.
سلجوقی برقراری و تحقق روزانه دستکم یک پرواز در مسیر تهران- ایلام را یکی از اهداف فرودگاه شهدای ایلام عنوان کرد.
در برنامههای پروازی هفتگی فرودگاه شهدای ایلام؛ ۱۶ سورتی پرواز از سوی شرکتهای هواپیمایی زاگرس، آسمان و آساجت انجام میگیرد.