پرواز مسیر ایلام- مشهد که به خاطر شرایط جنگی متوقف شده بود، صبح امروز، دوشنبه، پنجم مردادماه پس از شش ماه وقفه، از سر گرفته شد.

همزمان با پرواز دل‌ها بر آسمان عشق حسین/ پرواز ایلام- مشهد پس از شش ماه وقفه، برقرار شد

همزمان با پرواز دل‌ها بر آسمان عشق حسین/ پرواز ایلام- مشهد پس از شش ماه وقفه، برقرار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیر فرودگاه شهدای ایلام اظهار کرد: پرواز مسیر ایلام- مشهد که از بهمن سال گذشته به دلیل شرایط نامساعد هوا و سپس جنگ تحمیلی سوم متوقف شده بود؛ امروز دوباره به چرخه پرواز‌های فرودگاه شهدای ایلام افزوده شد.

محمدتقی سلجوقی افزود: این پرواز؛ روز‌های دوشنبه و پنج‌شنبه از سوی شرکت هواپیمایی زاگرس انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین در رایزنی‌ها با شرکت هواپیمایی آساجت، پرواز‌های این شرکت نیز از فردا در استان ایلام آغاز می‌شود.

سلجوقی تشریح کرد: شرکت هواپیمایی آساجت در روز‌های جمعه و سه‌شنبه مسافران فرودگاه شهدای ایلام را در مسیر هوایی ایلام به تهران و مشهد جابه‌جا خواهد کرد.

وی افزود: افزایش پرواز‌های فرودگاه شهدای ایلام برای مسیر‌های پرتقاضای مشهد و تهران در طول هفته و افزایش ایرلاین‌ها در حال پیگیری است.

سلجوقی برقراری و تحقق روزانه دست‌کم یک پرواز در مسیر تهران- ایلام را یکی از اهداف فرودگاه شهدای ایلام عنوان کرد.

در برنامه‌های پروازی هفتگی فرودگاه شهدای ایلام؛ ۱۶ سورتی پرواز از سوی شرکت‌های هواپیمایی زاگرس، آسمان و آساجت انجام می‌گیرد.