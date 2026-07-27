معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: به طور متوسط روزانه حدود ۳۹۰ مورد جدید سرطان در کشور تشخیص داده می‌شود که نزدیک به نیمی از آنها مربوط به زنان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا رئیسی، در نشست دوره‌ای مشاوران امور زنان و خانواده با موضوع پیشگیری از سرطان، اظهار داشت: در حال حاضر سالانه بیش از ۱۴۰ هزار مورد جدید سرطان در ایران ثبت می‌شود که نزدیک به نیمی از آنها مربوط به زنان است. به طور متوسط نیز روزانه حدود ۳۹۰ مورد جدید سرطان در کشور تشخیص داده می‌شود.

وی با بیان اینکه سرطان پس از بیماری‌های قلبی و عروقی دومین علت مرگ‌ومیر در کشور است، افزود: شایع‌ترین سرطان‌ها در زنان شامل سرطان پستان، تیروئید، دستگاه گوارش و پوست و در مردان شامل سرطان پروستات، دستگاه گوارش و پوست است.

رئیسی با اشاره به تفاوت میزان بروز سرطان در استان‌های مختلف، اظهار کرد: بخشی از این تفاوت‌ها می‌تواند ناشی از عوامل محیطی، اجتماعی و سبک زندگی باشد. آلودگی هوا یکی از عوامل مؤثر در افزایش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها است و توسعه انرژی‌های پاک، کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و گسترش خودرو‌های برقی می‌تواند در کاهش این خطر نقش داشته باشد.

وی تأکید کرد: افزایش آمار سرطان به معنای وقوع «سونامی سرطان» در کشور نیست. ایران از نظر میزان بروز استانداردشده سرطان، در مقایسه با بسیاری از کشور‌های جهان و منطقه، وضعیت غیرعادی ندارد. البته افزایش امید به زندگی، بهبود نظام ثبت بیماری‌ها و تشخیص بهتر موارد سرطان نیز در افزایش آمار ثبت‌شده مؤثر بوده است.

رئیسی مهم‌ترین عوامل خطر ابتلا به سرطان را مصرف دخانیات، چاقی، کم‌تحرکی، تغذیه ناسالم، برخی عفونت‌ها و عوامل ژنتیکی عنوان کرد و گفت: بر اساس مطالعات، حدود ۴۰ درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند. به گفته وی، در مردان حدود ۴۰ درصد و در زنان ۲۱ درصد سرطان‌ها به عوامل خطر شناخته‌شده‌ای مانند مصرف سیگار و قلیان، اضافه‌وزن، کم‌تحرکی و برخی عفونت‌ها مرتبط است.

وی با انتقاد از روند رو به رشد مصرف دخانیات در کشور اظهار داشت: صنعت دخانیات طی سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی داشته و دسترسی آسان نوجوانان به سیگار، از جمله فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال و عرضه سیگار نخی، از چالش‌های جدی حوزه سلامت است.

رئیسی همچنین نسبت به عادی‌سازی مصرف سیگار در برخی تولیدات شبکه نمایش خانگی هشدار داد و گفت: نمایش مکرر مصرف دخانیات در آثار تصویری می‌تواند در گرایش نوجوانان و جوانان به سیگار اثرگذار باشد و نیازمند نظارت جدی‌تر است.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری افزود: آموزش سبک زندگی سالم باید از دوران کودکی آغاز شود. ترویج فعالیت بدنی، تغذیه سالم، پیشگیری از مصرف دخانیات و آموزش مهارت «نه گفتن» از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش خطر ابتلا به سرطان است.

رئیسی همچنین بر اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان‌ها از طریق آموزش، مراجعه به‌موقع و اجرای برنامه‌های غربالگری تأکید کرد و گفت: تشخیص بیماری در مراحل اولیه، شانس درمان موفق را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به مفهوم «پیشگیری نوع چهارم» تصریح کرد: باید از تجویز درمان‌ها و دارو‌های گران‌قیمت فاقد اثربخشی علمی جلوگیری شود؛ زیرا این اقدامات علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به بیماران و خانواده‌ها، ممکن است سودی برای بیمار نداشته و حتی موجب آسیب بیشتر شود.

رئیسی با انتقاد از ورود نگاه‌های غیرتخصصی به حوزه سلامت گفت: متأسفانه در بسیاری از موضوعات، از جمله سرطان، اظهارنظر‌های غیرکارشناسی و حتی نگاه‌های سیاسی وارد شده است؛ در حالی که سرطان موضوعی کاملاً علمی است و تصمیم‌گیری درباره آن باید بر اساس شواهد و نظر متخصصان انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت غربالگری افزود: بسیاری از سرطان‌ها در صورت تشخیص زودهنگام قابل درمان هستند. در سرطان پستان، زنان باید آموزش ببینند تا به‌طور منظم خودآزمایی پستان را انجام دهند و در صورت مشاهده هرگونه تغییر، به مراکز درمانی مراجعه کنند. امکانات تشخیصی از جمله سونوگرافی، ماموگرافی و خدمات تخصصی در کشور وجود دارد، اما نخستین گام در بسیاری از موارد، آگاهی و مراجعه به‌موقع خود افراد است.

رئیسی درباره سرطان روده بزرگ نیز گفت: این سرطان از جمله بیماری‌هایی است که با غربالگری ساده می‌توان آن را در مراحل اولیه شناسایی کرد. انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع می‌تواند وجود خونریزی‌های بسیار جزئی را که با چشم قابل مشاهده نیست، تشخیص دهد و در صورت مثبت بودن نتیجه، بیمار برای بررسی‌های تکمیلی مانند کولونوسکوپی ارجاع شود. تشخیص زودهنگام، درمان این سرطان را بسیار آسان‌تر و مؤثرتر می‌کند.

رئیسی همچنین با اشاره به سرطان دهانه رحم اظهار داشت: این سرطان از معدود سرطان‌هایی است که امکان پیشگیری از آن از طریق واکسیناسیون نیز وجود دارد. واکسن ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) می‌تواند از ابتلا به برخی سویه‌های پرخطر این ویروس که عامل بروز سرطان دهانه رحم هستند، پیشگیری کند.

وی افزود: البته واکسن HPV دارای انواع مختلفی است و همه سویه‌های ویروس را پوشش نمی‌دهد. برخی سویه‌ها عامل سرطان هستند و برخی دیگر تنها موجب عفونت می‌شوند. به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره گنجاندن این واکسن در برنامه واکسیناسیون ملی نیازمند بررسی‌های علمی دقیق، از جمله میزان شیوع بیماری، هزینه‌اثربخشی و تأثیر آن بر کاهش بروز سرطان است.

به گفته رئیسی، کمیته ملی واکسیناسیون در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع است و مطالعات لازم برای ارزیابی وضعیت شیوع، بروز بیماری و اثربخشی واکسن در کشور در دست انجام قرار دارد.

وی با اشاره به جمعیت هدف برنامه‌های غربالگری گفت: در کشور حدود ۲۳ میلیون زن ۳۰ تا ۶۹ ساله در گروه هدف غربالگری سرطان پستان و حدود ۱۷ میلیون زن ۳۰ تا ۵۹ ساله در گروه هدف غربالگری سرطان دهانه رحم قرار دارند و توسعه این برنامه‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش مرگ‌ومیر ناشی از سرطان ایفا کند.

رئیسی در پایان تأکید کرد: موفقیت برنامه‌های پیشگیری و کنترل سرطان نیازمند همکاری مردم، نظام سلامت و سایر دستگاه‌های اجرایی است و با افزایش آگاهی عمومی، گسترش غربالگری و اصلاح سبک زندگی می‌توان بار قابل توجهی از بیماری سرطان را در کشور کاهش داد.

دست پنجه نرم کردن نظام سلامت در تشخیص دیرهنگام دو نوع سرطان

سید سجاد رضوی نیز در این نشست با اشاره به تغییر نگاه جامعه نسبت به بیماری سرطان اظهار کرد: حدود سه دهه پیش، ابتلا به سرطان تقریباً مترادف با مرگ تلقی می‌شد، اما امروز با افزایش آگاهی عمومی، نخستین پرسش مردم درباره بیمار، مرحله بیماری و امکان درمان آن است.

وی افزود: انتظار بیماران امروز افزایش طول عمر، بهبود کیفیت زندگی و درمان کامل است و تحقق این اهداف به میزان سرمایه‌گذاری نظام سلامت در حوزه پیشگیری، تشخیص و درمان بستگی دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت پیشگیری گفت: هرچه سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه پیشگیری انجام شود، هزینه‌های درمان کاهش می‌یابد. همچنین تشخیص زودهنگام موجب می‌شود درمان آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و با عوارض کمتری همراه باشد.

رضوی با ابراز نگرانی از روند تشخیص سرطان در کشور اظهار کرد: متأسفانه هنوز سرطان‌های پستان و دهانه رحم در بسیاری از زنان در مراحل پیشرفته تشخیص داده می‌شوند؛ موضوعی که علاوه بر آسیب به سلامت زنان، بنیان خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به نقش زنان در سلامت خانواده و جامعه ادامه داد: توجه به سلامت زنان باید یکی از اولویت‌های نظام سلامت باشد. سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت، پیشگیری، وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان، تضمین‌کننده آینده سلامت جامعه و تحقق اهداف جمعیتی کشور خواهد بود.

معاون درمان وزارت بهداشت یکی از مشکلات حوزه درمان سرطان را پراکندگی خدمات عنوان کرد و گفت: در حال حاضر خدمات درمان سرطان در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و خیریه ارائه می‌شود، اما نبود مدیریت واحد موجب پراکندگی خدمات شده است. باید با تقویت نظام ارجاع و پزشک خانواده، فرآیند درمان بیماران سرطانی به‌صورت منسجم مدیریت شود تا هیچ بیماری از چرخه مراقبت و درمان خارج نشود.

رضوی همچنین نبود پرونده الکترونیک یکپارچه بیماران را از دیگر چالش‌های موجود دانست و افزود: اطلاعات مربوط به بیماران سرطانی پراکنده است و این مسئله به‌ویژه در مناطق محروم مشکلات بیشتری ایجاد کرده است. هرچند مؤسسات خیریه در این مناطق خدمات ارزشمندی ارائه می‌کنند، اما همچنان نیاز به ساماندهی و یکپارچه‌سازی اطلاعات وجود دارد.

وی با اشاره به تأثیر مشکلات اقتصادی بر سلامت مردم گفت: در شرایط دشوار معیشتی، معمولاً سلامت افراد تحت تأثیر قرار می‌گیرد و تأخیر در مراجعه برای تشخیص و درمان، به افزایش موارد سرطان پیشرفته و مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری منجر می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت از برنامه‌ریزی برای ایجاد شبکه ملی مراقبت از سرطان خبر داد و تصریح کرد: هدف این است که تمامی اقدامات مرتبط با پیشگیری، تشخیص، درمان و مراقبت بیماران سرطانی در قالب یک شبکه ملی ثبت و مدیریت شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات دقیق و یکپارچه انجام گیرد.

رضوی در پایان با اشاره به اهداف برنامه ملی کنترل سرطان اظهار کرد: بر اساس این برنامه، ۹۰ درصد افراد تا سن ۱۵ سالگی باید واکسیناسیون هدف را دریافت کنند، ۷۰ درصد موارد سرطان‌های هدف در مراحل اولیه شناسایی شوند و ۹۰ درصد بیماران مبتلا پس از تشخیص، تحت درمان مناسب قرار گیرند. وی تأکید کرد تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، آموزش، پیشگیری، تشخیص به‌موقع و مشارکت همه بخش‌های مرتبط است.

بهروزآذر: پویش ملی پیشگیری از سرطان فقط یک برنامه درمانی نیست



زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نیز در ادامه این نشست با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه سلامت، اظهار کرد: امروز موضوع سرطان در چهار محور پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و تسکین دنبال می‌شود و اهمیت این موضوع به نگاه ویژه دولت چهاردهم، به‌ویژه رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت، بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه دو برنامه مهم دولت چهاردهم با پیشنهاد وزارت بهداشت شکل گرفت، افزود: نخستین برنامه، «پویش نه به تصادف» بود که با هدف حفظ جان شهروندان و کاهش تلفات جاده‌ای آغاز شد. سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند که بخش قابل توجهی از آنان جوانان هستند. از این رو، حفظ جان انسان‌ها در کنار سیاست‌های جمعیتی، از اولویت‌های دولت به شمار می‌رود.

بهروزآذر دومین برنامه مهم را کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی عنوان کرد و گفت: آلودگی هوا یکی از عوامل خطر مهم در بروز سرطان‌هاست و توسعه انرژی‌های پاک می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از این بیماری داشته باشد. امروز شاهد پیشرفت قابل توجهی در این حوزه هستیم، اما این مسیر تازه آغاز شده و لازم است همه خانواده‌ها در توسعه انرژی‌های پاک مشارکت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت استفاده از انرژی خورشیدی در منازل، اظهار کرد: هر خانه می‌تواند به یک نیروگاه خورشیدی کوچک تبدیل شود و در کنار کمک به تأمین انرژی، نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا، ارتقای کیفیت زندگی و حفظ سلامت شهروندان ایفا کند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به دغدغه دولت در زمینه سرطان پستان و سرطان دهانه رحم گفت: از نخستین ماه‌های فعالیت دولت، جلسات متعددی با وزیر بهداشت و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه برگزار شد. در همان جلسات تأکید شد که اجرای برنامه‌های غربالگری بدون اتصال به نظام ارجاع، بیمه و خدمات درمانی، تنها موجب افزایش اضطراب و سردرگمی افراد خواهد شد.

وی افزود: طی حدود دو سال گذشته، همه ابعاد این موضوع از مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گرفته تا نظام بیمه، ارجاع و درمان مورد بررسی قرار گرفت و با تلاش بی‌وقفه وزارت بهداشت، پویش ملی پیشگیری از سرطان با رویکردی جامع طراحی و اجرا شد.

بهروزآذر تأکید کرد: این پویش صرفاً یک برنامه درمانی نیست، بلکه دعوتی ملی برای ارتقای سلامت همه مردم ایران است؛ زیرا ابتلای یک فرد به سرطان تنها یک بیمار را درگیر نمی‌کند، بلکه خانواده، اقتصاد خانوار، آینده فرزندان و حتی نسل‌های بعدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به جایگاه خانواده در قانون اساسی تصریح کرد: خانواده بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی است و حفظ سلامت اعضای آن از مهم‌ترین وظایف حاکمیت محسوب می‌شود. بر همین اساس، معاونت امور زنان و خانواده خود را موظف می‌داند در کنار وزارت بهداشت برای ارتقای سلامت خانواده‌ها همکاری کند.

معاون رئیس‌جمهور با خطاب قرار دادن مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی گفت: لازم است جایگاه تخصصی وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری، غربالگری و درمان سرطان به رسمیت شناخته شود و همه اقدامات آموزشی و فرهنگی بر اساس محتوای علمی و دستورالعمل‌های این وزارتخانه انجام گیرد.

وی افزود: نقش دستگاه‌های اجرایی در آموزش سبک زندگی سالم، ارتقای سواد سلامت، کاهش عوامل خطر و گسترش غربالگری و تشخیص زودهنگام بسیار مهم است و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، از جمله دستگاه‌های نظامی، کمیته امداد و سایر نهادها، در این مسیر همکاری مؤثری داشته باشند.

بهروزآذر در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه برخی بیماران درباره تأمین دارو اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت در ماه‌های گذشته با وجود شرایط دشوار، تمام ظرفیت خود را برای تأمین دارو و خدمات درمانی به کار گرفته است.

وی افزود: از نزدیک شاهد تلاش‌های شبانه‌روزی وزیر بهداشت و مسئولان این وزارتخانه بوده‌ام و اطمینان دارم هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه صورت نگرفته است. امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکلات موجود در تأمین برخی داروها نیز در آینده نزدیک برطرف شود.