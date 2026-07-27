به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، پیمان فلسفی با تاکید بر اینکه گوشت بوفالو در صورت واردات، ترجیحا باید برای مصارف صنعتی و تهیه فرآورده‌هایی مانند سوسیس و کالباس به کار رود، تصریح کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد گوشت بوفالو که با قیمت پایین‌تر وارد شده، به عنوان گوشت درجه یک گوساله و با قیمت بالاتر توزیع شده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره علت واردات گوشت بوفالو به کشور گفت: در سال‌های گذشته با هدف تنظیم بازار، بخشی از گوشت قرمز مورد نیاز کشور با واردات گوشت بوفالو یا گاومیش هندی که ارزانتر از سایر گوشت هاست، تامین می‌شد و صرفا برای مصارف صنعتی و کارخانجات سوسیس و کالباس مورد استفاده قرار می‌گرفت.

فلسفی ادامه داد: از سال ۱۴۰۳ سازمان دامپزشکی با تعیین شرایطی از جمله سن و وزن بوفالوها، مجوز واردات گوشت بوفالو برای مصرف خانگی را نیز صادر کرد، اما پس از واردات، گوشت بوفالو با قیمت گوشت گوساله پرواری به مصرف کنندگان عرضه شده است.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع به طور جدی در کمیسیون کشاورزی پیگیری می‌شود، اظهار داشت: البته گوشت بوفالو هم نوعی گوشت قرمز است و مجوز استفاده خانگی آن نیز قطعا با لحاظ کردن نکات بهداشتی صورت گرفته، اما مصرف کننده باید حق انتخاب داشته باشد و به انتخاب خودش از این گوشت استفاده کند، نه اینکه با تصور گوشت گوساله و با قیمت بالاتر آن را خریداری کند.

فلسفی تصریح کرد: این موضوع، یعنی اطلاع رسانی واضح و رعایت اختلاف قیمت در مورد گوشت بوفالو رخ نداده و کمیسیون کشاورزی مجلس موضوع را از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی پیگیری می‌کند.