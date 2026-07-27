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معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی از اختصاص ۷۰ درصد عواید آزادراه تهران - قم به تکمیل پروژه آزادراه قم - سلفچگان - راهجرد خبر داد و این طرح را یکی از مهمترین پروژههای راهبردی کشور در کریدور شمال به جنوب دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید عبدالله ارجائی، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در جریان بازدید از پروژه آزادراه قم - سلفچگان - راهجرد گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران و توافقات انجامشده، ۷۰ درصد عواید آزادراه تهران - قم برای تکمیل این پروژه اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه این طرح تنها یک پروژه استانی نیست، افزود: آزادراه قم - سلفچگان - راهجرد در یکی از مهمترین کریدورهای حملونقلی کشور قرار دارد و به همین دلیل در اولویت برنامههای وزارت راه و شهرسازی است.
ارجائی با اشاره به روند اجرای پروژه اظهار کرد: سیاست وزارتخانه، تامین همزمان منابع مالی متناسب با پیشرفت فیزیکی طرحهاست و در این پروژه نیز عملکرد سرمایهگذار مطلوب بوده، بهگونهای که پیشرفت اجرایی از پیشرفت ریالی فراتر رفته است.
وی همچنین از توافق با استاندار و نمایندگان استان قم برای رفع موانع اجرایی خبر داد و گفت: مشکلات اداری موجود در کوتاهترین زمان ممکن برطرف خواهد شد تا روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری ادامه یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: پس از بهرهبرداری از این آزادراه، درآمدهای حاصل از آزادراه تهران - قم برای اجرای دیگر پروژههای اولویتدار و مورد نیاز مردم اختصاص خواهد یافت.
آزادراه قم - سلفچگان - راهجرد بخشی از کریدور راهبردی دریا به دریا به طول حدود ۹۵۰ کیلومتر است که شمال و جنوب کشور را به یکدیگر متصل میکند. این پروژه همچنین بخشی از طرح کنارگذر غربی قم یا بزرگراه شهید سلیمانی محسوب میشود که با هدف کاهش ترافیک ترانزیتی شهر قم و تقویت مسیر ارتباطی شمال به جنوب کشور در حال اجراست.