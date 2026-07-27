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مدیرکل فرودگاه های استان از دایر شدن دو پرواز رفت و برگشت در مسیر اردبیل– نجف ویژه ایام اربعین حسینی از فرودگاه اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل داوود رضی نژاد، مدیرکل فرودگاههای استانگفت: در راستای تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و ارائه خدمات بهتر به هم استانیهای عزیز، برنامهریزی برای اعزام دو پرواز توسط شرکتهای هواپیمایی زاگرس و ایرانایر در تاریخهای ۷ و ۱۰ مرداد از اردبیل به مقصد نجف انجام شده است.
وی همچنین گفت: پروازهای بازگشت از نجف به اردبیل نیز در تاریخهای ۱۴ و ۱۵ مرداد انجام خواهد شد قیمت مصوب برای پرواز رفتوبرگشت مسیر اردبیل-نجف، ۲۴ میلیون تومان و برای یک مسیر (رفت یا برگشت) ۱۲ میلیون تومان تعیین شده است.
مدیرکل فرودگاههای استان اردبیل افزود: در صورت استقبال زائران و تکمیل ظرفیت این دو پرواز، برنامهریزی لازم برای اعزام پرواز سوم نیز انجام شده است که اطلاعرسانی آن متعاقباً انجام خواهد شد.
رضی نژاد در پایان تأکید کرد: از زائران عزیز خواسته میشود برای تهیه بلیط و اطلاع از جزئیات بیشتر، به سایتهای رسمی شرکتهای هواپیمایی و فرودگاه اردبیل مراجعه کنند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.