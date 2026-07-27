مدیرکل هواشناسی استان گفت: بر اساس هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۲ استان، سامانه افزایش گرادیان فشاری موجب وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در مناطق مختلف استان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

علی کرمی افزود: این سامانه ازفردا سه‌شنبه ششم مردادماه آغاز می‌شود و تا روز جمعه نهم مردادماه ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مناطق تحت تأثیر این سامانه، گفت: شهرستان‌های یاسوج، امامزاده جعفر، باشت، چرام، کهگیلویه، دهدشت، گچساران، دوگنبدان، دنا، سی‌سخت، لنده، لیشتر، بهمئی، لیکک و مارگون تحت تأثیر این شرایط جوی قرار خواهند گرفت.

وی بیان کرد: افزایش سرعت وزش باد، وزش باد شدید، احتمال خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا از پیامدهای این سامانه است.

کرمی ادامه داد: احتمال خسارت به سازه‌های موقت، سقوط اشیا، اختلال در حمل‌ونقل، گسترش آتش‌سوزی در مناطق مستعد و آسیب به محصولات کشاورزی در پی این شرایط وجود دارد.