فعالیت ۲۹۵ موکب مردمی استان بوشهر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: ۲۹۵ موکب مردمی در بوشهر، خوزستان و کشور عراق برای خدمات‌رسانی به زائران فعال شده‌اند.