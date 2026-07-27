فعالیت ۲۹۵ موکب مردمی استان بوشهر
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: ۲۹۵ موکب مردمی در بوشهر، خوزستان و کشور عراق برای خدماترسانی به زائران فعال شدهاند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احسان جهانیان با گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ تحمیلی اخیر بویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: شعار اربعین امسال، "مثلی لا یبایع مثله"، نامگذاری شده و مشت گره کرده رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز نماد بیرقهای اربعین است.
رئیس ستاد اربعین استان با بیان اینکه استان بوشهر بهعنوان "طریقالحسین" نامگذاری شده است، افزود: زائران خارجی از کشورهای همسایه مرز شرقی از طریق استان بوشهر به مرز شلمچه اعزام میشوند که پیشبینی لازم برای ارائه خدمات مطلوب به این عزیزان انجام شده است.
وی عنوان کرد: ۳ گروه عملیاتی و درمانی شامل ۱۰۰ نفر از سوی جمعیت هلال احمر استان و همچنین ۱۶۳ نفر نیز در قالب ۱۶ گروه پزشکی از طرف جامعه بسیج پزشکان استان به کشور عراق اعزام شدهاند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه ۱۳ کمیته ذیل ستاد اربعین استان فعال هستند، گفت: تا کنون بیش از ۴۶ هزار نفر از هماستانیها از طریق سامانه سماح برای شرکت در مراسم اربعین ثبتنام کردهاند و پیشبینی میشود روند ثبتنام، افزایشی باشد.
به گفته جهانیان، ۲۹۵ موکب مردمی از استان بوشهر برای خدماترسانی به زائران فعال شدهاند که ۲۰۵ موکب در مسیرهای مواصلاتی داخل استان، ۱۱ موکب در مرز شلمچه، ۱۱ موکب در نجف، ۲۳ موکب در مسیر نجف به کربلا و ۴۵ موکب در شهر کربلا مستقر هستند و حدود هشت هزار و ۵۰۰ نفر در این موکبها در حال فعالیت و ارائه خدمت به زائران حسینی هستند.