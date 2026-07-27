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ساره جوانمردی و علی گلوی ملی پوشان کشورمان در ماده ۵۰ متر تپانچه رقابتهای جام جهانی پاراتیراندازی به مرحله مقدماتی صعود کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات حذفی ماده ۵۰ متر تپانچه رقابتهای جام جهانی پاراتیراندازی ۲۰۲۶ صربستان برگزار شد و ساره جوانمردی و علی گلوی ملی پوشان کشورمان با ایستادن در رده اول و چهارم این رقابتها به مرحله مقدماتی این ماده صعود کردند.
ملیپوشان کشورمان امروز از ساعت ۱۷ به وقت ایران در مرحله مقدماتی به مصاف حریفان خود میروند.
۲۹۱ ورزشکار از ۵۱ کشور در این دوره از مسابقات حضور دارند.