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مدیرکل دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای آزمایشی زیستبوم جدید برنامه درسی، استقبال خانوادهها از تغییر بود؛ بهگونهای که حتی در مدارسی با والدین مطالبهگر و حساس نیز هیچ خانوادهای پس از اجرای طرح، از مشارکت در آن ابراز نارضایتی نکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمهدی باقریان، مدیرکل دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با تأکید بر اینکه اجرای زیستبوم جدید برنامه درسی نیازمند همدلی، صبر و گفتوگوی مستمر است، از راهبران خواست با اطمینان، نقش راهبری خود را در استانها ایفا کنند.
باقریان با اشاره به دغدغهها و پرسشهای مطرحشده از سوی راهبران برنامه درسی، اظهار کرد: طبیعی است که هر تحولی در آغاز مسیر با پرسشهایی همراه باشد، اما این پرسشها بخشی از یک نقشه راه چندساله است که بهتدریج و با مشارکت همه ذینفعان تکمیل و شفاف خواهد شد.
وی در ادامه، گفت: شما نمایندگان استانهای خود هستید و باید با جدیت، ایمان و اعتماد این مسیر را دنبال کنید. تجربه نشان داده است که بسیاری از همکاران در استانهای مختلف، حتی در شرایط متفاوت، توانستهاند با خلاقیت و ابتکار، برنامههای تحولی را بهخوبی اجرا کنند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری با اشاره به اجرای آزمایشی زیستبوم جدید برنامه درسی در هشت مدرسه در سال تحصیلی گذشته، این تجربه را پشتوانهای ارزشمند برای اجرای مرحله دوم برنامه دانست و افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای این مرحله، استقبال خانوادهها از تغییر بود؛ بهگونهای که حتی در مدارسی با والدین مطالبهگر و حساس نیز هیچ خانوادهای پس از اجرای طرح، از مشارکت در آن ابراز نارضایتی نکرد.
باقریان اعتماد خانوادهها به نظام تعلیم و تربیت را سرمایهای ارزشمند توصیف کرد و گفت: این اعتماد نشان میدهد جامعه از آموزش و پرورش انتظار تحول و نوآوری دارد و ما باید این سرمایه اجتماعی را حفظ و تقویت کنیم.
وی در پایان با تأکید بر ادامه گفتوگوها و تبادل تجربهها در روزهای آینده این نشست، خاطرنشان کرد: مسیر استقرار زیستبوم جدید برنامه درسی، مسیری تدریجی و مشارکتی است و با همراهی راهبران، معلمان و خانوادهها، میتوان گامهای مؤثری برای تحقق تحول در دوره اول ابتدایی برداشت.