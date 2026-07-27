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محمدصادق معتمدیان در دیدار با دبیرکل آستان مقدس علوی، ضمن قدردانی از میزبانی شایسته مردم و مسئولان نجف اشرف در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی بر تعمیق همکاریهای مشترک با این آستان برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و عضو هیئت دولت، در ادامه برنامههای سفر خود به عراق، با عیسی سیدمحمدصالح الخرسان، دبیرکل آستان مقدس حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع)، دیدار و گفتوگو کرد.
معتمدیان در این دیدار، از میزبانی و همراهی مردم و مسئولان نجف اشرف در برگزاری باشکوه آیین تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد و گفت: حضور گسترده مردم عراق در این آیین، جلوهای ماندگار از پیوندهای عمیق اعتقادی، تاریخی و مردمی دو ملت ایران و عراق بود.
وی خدمت به زائران حضرت امیر المؤمنین (ع) و حضرت اباعبداللهالحسین (ع) را افتخاری مشترک دانست و افزود: توسعه هماهنگی میان مجموعههای ایرانی و آستان مقدس علوی میتواند زمینه ارائه خدمات منسجمتر و شایستهتر به زائران، بهویژه در ایام اربعین حسینی، را فراهم کند.
در این دیدار، مسائل مرتبط با حضور زائران اربعین در نجف اشرف، ظرفیتهای موجود برای ارتقای خدمات زیارتی و راههای گسترش تعاملات اجرایی با آستان مقدس علوی مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار تهران با تأکید بر ضرورت تبدیل تعاملات موجود به همکاریهای پایدار و سازمانیافته گفت: استان تهران آمادگی دارد از ظرفیت دستگاههای اجرایی، خدماتی و مردمی خود برای توسعه همکاریهای همهجانبه با آستان مقدس علوی استفاده کند.
معتمدیان همچنین بر استمرار ارتباط میان دو مجموعه و پیگیری زمینههای همکاری تأکید کرد و افزود: تعمیق این تعاملات، علاوه بر ارتقای خدماترسانی به زائران، به تحکیم بیش از پیش روابط معنوی و مردمی ایران و عراق کمک خواهد کرد.