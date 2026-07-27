آتش سوزی وسیع در مزارع شرکت کشت و صنعت جوین منجر به خسارت سنگین به اراضی کشاورزی و ادوات موتوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول آتش‌نشانی نقاب در این باره گفت: ساعت ۲۰:۴۰ شب گذشته، گزارشی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در مزرعه کمایستان محدوده چاه شماره ۲ متعلق به شرکت برکت جوین به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه مرکزی نقاب به محل حادثه اعزام شد، اما به دلیل تأخیر در اطلاع‌رسانی اولیه، شعله‌های آتش در سطح وسیعی گسترش یافته بود.

هادی عباس‌آبادی با اشاره به دشواری‌های عملیات افزود: وزش باد شدید در منطقه و نبود دسترسی به شیر‌های هیدرانت و منابع آب آتش‌نشانی در محل مزرعه، سرعت پیشروی حریق را دوچندان کرده بود. به همین منظور، تیم آتش‌نشانی روستای رازی به عنوان پشتیبان و همچنین شش نفر از آتش‌نشانان خارج از شیفت برای تقویت توان عملیاتی به محل فراخوانده شدند.

وی درباره خسارات وارده توضیح داد: در این حادثه ۵۰ هکتار از کشتزار‌های مزرعه در آتش سوخت. همچنین پیش از رسیدن نیرو‌های آتش‌نشان، عوامل مردمی با استفاده از تراکتور و دیسک قصد ایجاد آتش‌بُر برای جلوگیری از سرایت آتش را داشتند که به دلیل شدت گرمای تابشی و سرعت باد، یک دستگاه تراکتور گرفتار شعله‌ها شده و به طور کامل در آتش سوخت.

مسئول آتش‌نشانی نقاب ادامه داد: این عملیات پس از حدود ۲۷۰ دقیقه تلاش بی‌وقفه، در ساعت ۲۳ با مهار کامل و لکه‌گیری به پایان رسید. علت دقیق حادثه و میزان برآورد ریالی خسارات توسط کارشناسان در دست بررسی است.