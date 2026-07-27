هم‌زمان با روز‌های پرشور و معنوی منتهی به اربعین، محفل نورانی تلاوت کلام وحی از جوار مزار رهبر شهید و برنامه «سر به راه»، از نجف و کربلا از شبکه‌های قرآن و معارف و افق پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هم‌زمان با روز‌های پرشور و معنوی منتهی به اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شبکه قرآن و معارف با تدارک ویژه‌برنامه‌ای نوای دل‌انگیز قرآن کریم را از جوار مزار مطهر رهبر شهید در سراسر ایران اسلامی طنین‌انداز خواهد کرد.

این برنامه معنوی با حضور جمعی از قاریان برجسته و بین‌المللی جهان اسلام، از سه‌شنبه ۶ مرداد زنده پخش می شود.

علاقه‌مندان به تلاوت روح‌بخش کلام وحی می‌توانند همه‌روزه ترتیل جزءخوانی قرآن کریم در جوار مزار مطهر رهبر شهید را در ساعت‌های ۳:۴۵، ۶:۳۰، ۸:۳۰ و ۱۵:۰۰، دنبال کنند.

برنامه گفت‌وگومحور «سر به راه» به تهیه‌کنندگی حسام مدنی از امروز تا سه‌شنبه ۱۳ مرداد، هر بامداد زنده از شبکه افق پخش می‌شود.

این برنامه با اجرای وحید یامین‌پور و با حضور حجت‌الاسلام حمید وحیدی، به بررسی مهم‌ترین موضوعات و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی مرتبط با راهپیمایی اربعین می‌پردازد.

«سر به راه» به‌صورت زنده از نجف، طریق و کربلا پخش می‌شود و در بخش‌های مختلف آن، موضوعاتی همچون انتقام خون رهبر شهید، استکبارستیزی، تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق و جلوه‌های مهمان‌نوازی مردم عراق، وحدت مردم ایران و عراق و دیگر مسائل مرتبط با این رویداد مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار می‌گیرد.