به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، رامین خرمی از آمادگی کامل شبکه پستی استان برای توزیع گذرنامه‌های عادی و زیارتی خبر داد و از زائران اربعین خواست دریافت گذرنامه خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

وی اظهار کرد: زائران برای اطلاع از وضعیت صدور و رهگیری گذرنامه خود می‌توانند با کد ملی به سامانه naja.tracking.post.ir مراجعه کنند.

وی همچنین افزود: در صورت مفقود شدن کیف، بسته، لباس یا دیگر وسایل شخصی، امکان پیگیری از طریق سامانه postyafteh.post.ir و نیز غرفه‌های پست در مسیر پیاده‌روی اربعین فراهم است.

خرمی در پایان تأکید کرد: زائران هرچه زودتر برای دریافت گذرنامه خود اقدام کنند تا فرایند توزیع با سهولت بیشتری انجام شود.