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مدیرکل پست خراسان شمالی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۳۰۷ فقره گذرنامه زیارتی و ۴۱۷۶ فقره گذرنامه عادی در خراسان شمالی توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، رامین خرمی از آمادگی کامل شبکه پستی استان برای توزیع گذرنامههای عادی و زیارتی خبر داد و از زائران اربعین خواست دریافت گذرنامه خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
وی اظهار کرد: زائران برای اطلاع از وضعیت صدور و رهگیری گذرنامه خود میتوانند با کد ملی به سامانه naja.tracking.post.ir مراجعه کنند.
وی همچنین افزود: در صورت مفقود شدن کیف، بسته، لباس یا دیگر وسایل شخصی، امکان پیگیری از طریق سامانه postyafteh.post.ir و نیز غرفههای پست در مسیر پیادهروی اربعین فراهم است.
خرمی در پایان تأکید کرد: زائران هرچه زودتر برای دریافت گذرنامه خود اقدام کنند تا فرایند توزیع با سهولت بیشتری انجام شود.