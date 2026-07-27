به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل هلال احمر مازندران از امدادرسانی نجاتگران این جمعیت به ۱۱۰۰ حادثه در ۴ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبرداد.

فخاری با بیان اینکه آمار فوق نشان دهنده سهم ۷درصدی هلال احمراستان در مجموع عملیات امدادی کشور است گفت: امدادرسانی به ۵۷۷ حادثه ترافیکی و جاده ای بیشترین سهم را مجموع عملیات امدادی هلال احمر استان داشته است که این شاخص سهم ۸درصدی مازندران در مجموع عملیات امداد و نجات ترافیکی در کشور را نشان می دهد.

وی افزود ؛ شهرستان تنکابن با ۱۳۴، آمل با ۱۰۶ و رامسر با ۱۰۴ عملیات امدادونجات بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.

فخاری افزود؛ در بخش عملیات ترافیکی نیز شهرستان تنکابن ۷۴، بهشهر با ۶۶ و نکا با ۵۹ عملیات بیشترین سهم را داشته اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمرمازندران تعداد مصدومین انتقالی را در همین بازه زمانی ۸۸۲ نفر اعلام کرد و افزود؛ شهرستان تنکابن با ۱۲۹، رامسر با۸۸ و نکا با ۸۱ مصدوم انتقالی بیشتزین سهم را داشته اند.