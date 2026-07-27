مدیر پایانه مرزی مهران گفت: در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۱۲۴ هزار زائر ایرانی از مرز مهران راهی عتبات عالیات شدند و ۱۲۴ هزار نفر هم از مسیر این مرز به کشور بازگشتند.

ثبت ۱۴۷ هزار تردد از مرز مهران در ۲۴ ساعت گذشته/ نبض عشق در آستانه اربعین، تندتر شده است

ثبت ۱۴۷ هزار تردد از مرز مهران در ۲۴ ساعت گذشته/ نبض عشق در آستانه اربعین، تندتر شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ علی با اشاره به تردد ۱۴۷ هزار زائر از مرز مهران در ۲۴ ساعت گذشته، کوخایی اظهار کرد: همچنین در شبانه‌روز گذشته یک هزار و ۸۰۰ زائر غیرایرانی از مرز خارج و نزدیک به ۵۰۰ نفر هم وارد کشور شده‌اند.

بر پایه اعلام استاندار ایلام؛ از آغاز سفر‌های اربعین تا کنون ۷۰۰ هزار تردد در این مرز ثبت شده است.

استان ایلام گرانیگاه اصلی سفر‌های اربعین به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمی‌گزینند.

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، فراخ‌سازی مسیر‌های کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های این استان مرزی از برنامه‌های پیوسته در سال‌های گذشته برای روان‌سازی سفر زائران اربعین بوده است.

روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفت‌وآمد می‌کنند که در اوج موج سفر‌های اربعینی این رقم به نزدیک ۴۰۰ هزار تردد می‌رسد.

امنیت بالا، نزدیکی به شهر‌های زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدمات‌دهی گسترده رفاهی و استقرار موکب‌های بی‌شمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهم‌ترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.

مهران هر سال در روز‌های اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونه‌ای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی گذر کردند.

گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب‌باختری شهر ایلام (مرکز استان) قرار دارد.