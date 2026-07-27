به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، فرهادی با اعلام این خبر گفت: با توجه به تاکید دستگاه قضایی برای بیش از ۲۰ هزار نفر از صادرکنندگانی که رفع تعهدات ارزی آنها انجام نشده، پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی افزود: به موجب قانون برای برخی از این افراد حدود ۶ هزار میلیارد تومان جریمه تاخیر در رفع تعهد ارزی هم در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: از مجموع ۶/۳ میلیارد یورو تاکنون حدود ۳۰ درصد یعنی ۲ میلیارد و ۱۰ میلیون یورو رفع تعهد ارزی انجام شده است.