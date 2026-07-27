استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیاز‌های اقتصادی استان گفت: فاصله میان آموزش‌های مهارتی و نیاز واقعی بازار کار باید کاهش یابد تا زمینه اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری و تقویت تولید فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جعفر مردانی در بازدید از مجموعه اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان به مناسبت هفته ملی مهارت افزود: توسعه اقتصادی بدون نیروی انسانی ماهر امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: اگر سرمایه‌گذاری موتور محرک اقتصاد باشد، مهارت نیروی انسانی نیروی محرکه این موتور است و سرمایه، فناوری و زیرساخت‌ها زمانی به نتیجه می‌رسند که در کنار آن نیروی کار آموزش‌دیده، خلاق و دارای مهارت حضور داشته باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر ضرورت تحقق شعار سال و تقویت تولید، گفت: امروز کارفرمایان به دنبال افرادی هستند که علاوه بر دانش و بینش، توانایی انجام کار، حل مساله و مهارت عملی داشته باشند و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با تربیت چنین نیرو‌هایی نقش مهمی در پاسخ‌گویی به نیاز بازار کار ایفا می‌کند.

مردانی ادامه داد: آموزش‌های مهارتی باید متناسب با نیاز واقعی بازار کار طراحی و اجرا شود و هرچه فاصله میان مراکز آموزشی و واحد‌های تولیدی کاهش یابد، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و تقویت کارآفرینی در استان فراهم‌تر می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری، صنایع‌دستی، خدمات، فناوری‌های نوین و انرژی‌های تجدیدپذیر، بر توسعه همکاری میان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها، صنایع، شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی تاکید کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: حوزه‌هایی همچون اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، اتوماسیون صنعتی، مشاغل نوین، انرژی‌های پاک و فناوری‌های پیشرفته باید سهم بیشتری در برنامه‌های آموزشی استان داشته باشند.

مردانی همچنین گسترش آموزش‌های مهارتی در مناطق روستایی برای بانوان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار را در کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد خانوار‌ها و تحقق عدالت اجتماعی موثر دانست.

وی خاطرنشان کرد: استانداری چهارمحال و بختیاری با بهره‌گیری از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سایر کارگروه‌ها، حمایت از توسعه زیرساخت‌های آموزشی، تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای و گسترش همکاری با بخش خصوصی را دنبال می‌کند.