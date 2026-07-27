آزمون سراسری جذب اساتید تخصصی سطح دو حوزه علمیه خواهران، با هدف شناسایی، ارزیابی و به کارگیری نیرو‌های متخصص، متعهد و توانمند،همزمان با سراسر کشور در استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، در این مرحله ۱۰۳ نفر نام نویسی کرده بودند که پس از بررسی سوابق علمی و آموزشی آنها، ۸۰ نفر موفق به کسب شرایط لازم برای حضور در آزمون کتبی شدند و در ۱۴ گرایش تخصصی با هم به رقابت پرداختند. فرآیند جذب اساتید در حوزه علمیه خواهران به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود و پذیرفته شدگان آزمون کتبی، پس از اعلام نتایج، به مرحله مصاحبه علمی و مهارتی راه خواهند یافت.