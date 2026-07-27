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رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: تمام بخشهای قضایی استان موظفند با رویکرد پیشگیرانه و همافزایی با سایر دستگاههای اجرایی، ضمن رفع موانع خدمترسانی، امنیت و کرامت زائران را در اولویت قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به جایگاه مهم مرز شلمچه و چذابه در تردد زائران عتبات عالیات اظهار داشت: رویکرد ما در این مسیر باید رویکردی خدمترسان، کرامتمدار و مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه باشد و هر موضوعی که احتمال ایجاد آسیب یا اختلال در روند خدمترسانی به زائران را داشته باشد، باید پیش از وقوع شناسایی، مدیریت و برطرف شود.
علی دهقانی با تأکید بر اینکه پیشگیری، محور اصلی مدیریت در مرزها است، گفت: هرگونه نقص در حوزههای خدماتی، امدادی، اجرایی و انتظامی میتواند برای زائران مشکلساز شود؛ از این رو ضروری است همه بخشها با آمادگی کامل، دقت لازم و برنامهریزی منسجم، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان آگاهیبخشی و اطلاعرسانی به زائران را از جمله اقدامات مؤثر در پیشگیری از آسیبها دانست و بیان کرد: ارائه هشدارها، آموزشها و توصیههای لازم به زائران، بهویژه درخصوص مسائل قانونی و تفاوت ضوابط و مقررات کشور عراق، میتواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات و پیشگیری از بروز برخی جرائم و آسیبها داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه ساماندهی خودروها و ارتقای امنیت آنها تصریح کرد: نظمبخشی مناسب در محل استقرار خودروها، گشتزنیهای مستمر و پایش تصویری، موجب آرامش خاطر زائران شده و این روند باید با دقت و حساسیت بیشتری استمرار یابد.
رئیس کل دادگستری خوزستان در ادامه با بیان اینکه استقرار همکاران قضایی در مرزها با هدف پشتیبانی از روند خدمترسانی و رفع موانع انجام شده است، گفت: حضور مجموعه قضایی در این ایام، صرفاً با هدف تشکیل پرونده یا انجام اقدامات قضایی نیست، بلکه هدف، ارائه حمایت قضایی، اتخاذ تصمیمهای فوری در مواقع ضروری و کمک به حل مسائل همکاری و همراهی و هم افزایی سایر دستگاههای مسئول و مدیران مرتبط میباشد.
دهقانی افزود: در ایام اربعین، لازم است اعضای شورای قضایی، دادستانها، مسئولان قضایی کشیک، همکاران حقوقی، شورای حل اختلاف و دیگر بخشهای مرتبط، بهصورت مستمر در دسترس و آماده خدمت باشند تا در صورت بروز هرگونه مسئله، تصمیمگیری لازم با سرعت، دقت و تدبیر انجام شود.
وی با تأکید بر اهمیت صیانت از امنیت زائران اظهار کرد: در حوزه امنیت، حتی یک غفلت یا سهلانگاری ساده نیز ممکن است تبعات جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد؛ بنابراین تقویت ایستهای بازرسی، رصد مستمر شرایط و پایش دقیق تصویری در مرزها، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
این بازدید با همراهی امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مسئولان قضایی شهرستانهای دشت آزادگان و خرمشهر انجام شد.