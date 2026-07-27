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بازخوانی تاریخ، نشان میدهد که خواست امت میتواند مسیر تاریخ را تغییر دهد ...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، تاریخ، تنها ثبت وقایع نیست؛ گاهی آینهای است که در آن، اراده یک ملت، «دورِ باطل» را میشکند و روایتی تازه از عزت و ایستادگی مینگارد.
امروز، بازخوانی این میراثِ کهن که از تبارِ پیروانِ علی (ع) به ما رسیده، نشان میدهد که چگونه «خواستِ امت»، قادر است جغرافیایِ تقدیر را تغییر دهد. تاریخ در لحظاتِ سرنوشتساز، از مدارِ تکرار خارج شده و با خونی که در راهِ حق ریخته میشود، مسیرِ خود را به سمتِ تعالی میگشاید.
مردی که از تبارِ خورشیدِ خراسان بود، اینبار نه در غربتِ توس، که در اوجِ خدمت، با نشانِ شهادت به سوی معبود باز میگردد. این عروج، بارانِ آگاهی است که بر جانِ امت میبارد تا یادآوری کند: «آزمونها هنوز باقی است».
اکنون، نگاهها به افقِ روشنِ پیشِ رو است؛ جایی که «ادامه این مسیر»، نه یک انتخاب، که یک میثاق است. ملتی که آموخته است در سایه ولایت، تاریخِ خود را بنویسد، اینبار با گامهایی استوار، میراثدارِ خونِ شهیدان خواهد بود.
گزارش از داود نعمتی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما