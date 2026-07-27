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مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: با بهرهبرداری از زیرگذر میدان سپاه و حذف چراغهای راهنمایی در این محور، سامانههای هوشمند مدیریت ترافیک به طور رسمی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اکبر اختیاری، با اشاره به پیشزمینه فنی این طرح گفت: عملیات جانمایی، نصب تجهیزات و زیرساختهای عمرانیِ مربوط به سامانههای هوشمند، پیش از افتتاح رسمی زیرگذر میدان سپاه به اتمام رسیده بود. اکنون با بازگشایی کامل مسیر، این سامانهها وارد چرخه عملیاتی شده و پایش دقیق تردد را آغاز کردهاند.
اختیاری با تأکید بر اهمیت انتقال دادهها به مرکز مدیریت ترافیک تهران افزود: این سامانهها علاوه بر ثبت تخلفات، به صورت مستمر دادههای ترافیکی را در این محور جمعآوری کرده و اطلاعات مورد نیاز را به صورت لحظهای به مرکز مدیریت ترافیک تهران ارسال میکنند. این تحلیلهای دادهمحور به ما کمک میکند تا ضمن ارتقای ایمنی و نظمبخشی به تردد، مدیریت بهینهتری بر جریان خودروها در این گره ترافیکیِ اصلاحشده داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران تصریح کرد: تلاش ما این است که با تلفیق اصلاحات عمرانی و پایش هوشمند، ضمن افزایش روانی تردد در بزرگراه شهید صیاد شیرازی، سلامت و ایمنی شهروندان در این مسیر پرتردد تضمین شود.