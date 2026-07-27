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با پایان یافتن امتحانات نهایی پایه یازدهم در سراسر کشور وزارت آموزش و پرورش زمان جدید برگزاری امتحانات معوق دانشآموزان چهار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش، امتحانات معوق این دانشآموزان در روزهای هفتم، یازدهم و چهاردهم مردادماه و مطابق جدول زمانبندی جدید برگزار میشود.
دانشآموزان این چهار استان میتوانند کارت ورود به جلسه و نشانی حوزه امتحانی خود را از طریق مدرسه محل تحصیل، اداره آموزش و پرورش منطقه و همچنین سامانه my.medu.ir دریافت کنند.
وزارت آموزش و پرورش با انتشار جدول جدید برگزاری امتحانات، از دانشآموزان خواسته است با مراجعه به برنامه زمانبندی جدید، از تاریخ و ساعت دقیق آزمونهای خود اطلاع یافته و آمادگی لازم را برای حضور در جلسه امتحان داشته باشند.
برگزاری مجدد این آزمونها با هدف حفظ عدالت آموزشی و ایجاد فرصت برابر برای دانشآموزان مناطق درگیر انجام میشود تا داوطلبان این استانها نیز بتوانند در شرایطی مناسب در امتحانات نهایی شرکت کنند.
بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری ایمن و منظم آزمونها در حوزههای امتحانی چهار استان پیشبینی شده و فرآیند تصحیح اوراق نیز مطابق روال کشوری انجام خواهد شد.
همچنین نتایج امتحانات نهایی، همانند سالهای گذشته، پس از پایان فرآیند تصحیح الکترونیکی اوراق از طریق سامانههای وزارت آموزش و پرورش در اختیار دانشآموزان قرار خواهد گرفت. با توجه به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاهها، مسئولان آموزش و پرورش بر حضور بهموقع داوطلبان در حوزههای امتحانی و همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر تأکید کردهاند.