به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، با توجه به رعایت اصول تغذیه در پیاده‌روی اربعین، حفظ سلامت زائران در این سفر معنوی نیازمند مدیریت صحیح تغذیه، مصرف مایعات و رعایت بهداشت مواد غذایی است.

پیاده‌روی‌های چندروزه در شرایط آب‌وهوایی متغیر، فشار قابل توجهی به شبکه سوخت و ساز، اسکلتی-عضلانی و گوارشی وارد می‌کند و رعایت اصول تغذیه‌ای می‌تواند از بروز مشکلاتی مانند افت فشار، گرفتگی عضلات، خستگی مفرط و اختلالات گوارشی جلوگیری کند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به فراهم شدن شرایط رشد سریع باکتری‌ها در هوای گرم و افزایش مسافرت‌های تابستانی، درباره شیوع مسمومیت‌های غذایی هشدار داد و در این باره توصیه‌هایی ارائه کرد.

دکتر مهرداد شریفی با هشدار جدی درباره افزایش خطر مسمومیت‌های غذایی در فصل گرما، اظهار کرد: گرما بهترین شرایط را برای رشد و تکثیر سریع باکتری‌ها در مواد غذایی فراهم می‌کند.در فصل تابستان، گردش و مسافرت‌ها افزایش می‌یابد و همین موضوع خطر مسمومیت غذایی را افزایش می دهد.

پرخطرترین غذا‌ها در هوای گرم

وی افزود: غذا‌های دارای سس مایونز و تخم‌مرغ مثل سالاد الویه و سالاد ماکارونی به سرعت فاسد می‌شوند. همچنین گوشت، مرغ و کباب‌ها اگر به طور کامل مغز پخت نشوند، بسیار خطرناک هستند. برنج و پاستای پخته‌شده نیز در دمای محیط موجب رشد باکتری خطرناکی به نام باسیلوس سرئوس می‌شوند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: لبنیات و بستنی‌های سنتی، به ویژه اگر از شیر غیرپاستوریزه تهیه شده باشند، همچنین میوه‌های خردشده مانند قاچ‌های هندوانه و طالبی که بیرون از یخچال می‌مانند، به شدت آلودگی جذب می کنند.

چهار قانون طلایی را برای پیشگیری از مسمومیت‌های غذایی

وی خاطر نشان کرد: یکی از قانون‌ها، قانون دو ساعت و یک ساعت است، یعنی غذا‌های پخته یا فاسدشدنی نباید بیش از دو ساعت در دمای محیط بمانند و اگر دمای هوا بالای ۳۲ درجه سانتی‌گراد باشد، این زمان به یک ساعت کاهش می‌یابد.

شریفی ادامه داد: قانون بعدی حفظ زنجیره سرماست؛ در سفر‌ها و گردش ها حتما از یخدان کلمن و یخ کافی برای نگهداری گوشت خام و لبنیات استفاده شود. طبق قانون جداسازی نیز باید گوشت خام در ظرف‌های کاملا بسته و جدا از دیگر مواد غذایی (مانند میوه‌ها) نگهداری شود تا آلودگی منتقل نشود. بر اساس قانون شست‌وشوی مداوم نیز باید دست‌ها، تخته برش و چاقو‌ها قبل و بعد از تماس با مواد غذایی خام به خوبی شست‌وشو شود.

وی درباره اقدامات هنگام بروز مسمومیت نیز توضیح داد: علائم معمولا شامل تهوع، استفراغ، اسهال و دل‌پیچه است. مهم‌ترین اقدام در این زمینه جبران مایعات از دست رفته بدن است. از آب، دوغ‌های کم‌نمک یا محلول ORS به صورت جرعه‌جرعه استفاده شود. همچنین استراحت کافی داشته باشید و از خوردن غذا‌های سنگین، چرب و شیرین خودداری شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور تاکید کرد: در صورت بروز تب بالا، مشاهده خون در مدفوع، استفراغ مکرر و ناتوانی در نگهداشتن مایعات در معده، سرگیجه شدید و خشکی دهان (علائم کم‌آبی خطرناک)، باید فورا به مرکز درمانی مراجعه شود.