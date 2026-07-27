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در مراسمی از دستگاه نیمه هوشمند برداشت نخود در شهرستان بوکان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف تحقق نهضت مکانیزاسیون و حمایت از تولیدات دانشبنیان، پدستگاه نیمههوشمند برداشت نخود، در شهرستان بوکان رونمایی شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان شهرستانهای بوکان، مهابادو شاهیندژ، جمعی از کشاورزان و نخودکاران پیشرو، تعدادی از سازندگان و توزیع کنندگان ادوات کشاورزی و جمعی از کمباینداران در روستای یاسیکند شهرستان بوکان برگزار شد، از دستگاه نیمههوشمند برداشت نخود ساخت شرکت دانشبنیان رونمایی شد.
این نمونه پیشرفته که از سوی نخبگان بومی طراحی شده، با هدف عبور از کشاورزی سنتی و کاهش وابستگی به نیروی کارگری در عملیات سخت برداشت حبوبات وارد چرخه تولید شده است.
در این مراسم، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی با تبیین ضرورت «مدیریت بهینه مصرف» و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با تنشهای محیطی، بر اهمیت تناوب زراعی، خاکورزی حفاظتی و توسعه کشت ارقام مقاوم تاکید کردند.
توسعه کشت پاییزه حبوبات و جایگزینی برداشت مکانیزه به جای روشهای سنتی، از جمله راهکارهای کلیدی ارائه شده برای کاهش هزینههای تولید و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید حبوبات است.
در حاشیه این آیین، عملیات برداشت محصول توسط این دستگاه نیمههوشمند به صورت میدانی مورد پایش قرار گرفت که کارکرد موفق آن در کاهش چشمگیر ضایعات ریزش و سرعت بالای عملیات، مورد تایید محققان و فعالان حوزه مکانیزاسیون قرار گرفت.
آذربایجانغربی یکی از قطبهای تولید حبوبات در کشور محسوب میشود و ورود فناوریهای دانشبنیان نظیر این پلتفرم، میتواند علاوه بر افزایش بهرهوری، نقش مهمی در پایداری تولید و بهبود معیشت کشاورزان منطقه ایفا کند.