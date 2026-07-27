معاونت فرهنگی بنیاد شهید تهران بزرگ، همزمان با ایام اربعین حسینی، پویش ختم ۱۴ هزار صلوات ویژه جاماندگان اربعین را به نیت شهدا و رهبر شهید برگزار می‌کند.

به نیت شهدا و رهبر شهید؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، همزمان با ایام اربعین حسینی، پویش ختم ۱۴ هزار صلوات ویژه جاماندگان اربعین را به نیت شهدا و رهبر شهید برگزار می‌کند و علاقه‌مندان می‌توانند با ورود به لینک ثبت‌نام یا اسکن کد QR تعداد صلوات نذری خود را ثبت کنند.

این پویش با هدف فراهم کردن زمینه‌ای برای مشارکت معنوی جاماندگان از سفر اربعین شکل گرفته است تا دلدادگان اهل‌بیت (ع) بتوانند با نذر صلوات، ارادت خود را به ساحت مقدس شهدا و رهبر شهید ابراز کنند.