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استاندار هرمزگان پیشنهاد تاسیس صندوق بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ، برای استانهای ساحلی جنوب ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری در نشستی به میزبانی سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و نمایندگان دستگاههای اجرایی گفت: ایجاد سازوکاری پایدار برای جبران خسارتها، حمایت از مردم و بازسازی زیرساختهای استانهای آسیب دیده ضروری است.
وی در این نشست با ارائه پیشنهاد تاسیس صندوق بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ افزود: مسائل و مشکلات استانهای ساحلی جنوبی درگیر جنگ تحمیلی سوم نیز بررسی شد.