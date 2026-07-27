به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری در نشستی به میزبانی سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی گفت: ایجاد سازوکاری پایدار برای جبران خسارت‌ها، حمایت از مردم و بازسازی زیرساخت‌های استان‌های آسیب دیده ضروری است.

وی در این نشست با ارائه پیشنهاد تاسیس صندوق بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ افزود: مسائل و مشکلات استان‌های ساحلی جنوبی درگیر جنگ تحمیلی سوم نیز بررسی شد.