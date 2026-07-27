دانش، زمانی که با ایمان، تعهد و عشق به میهن درآمیزد، به سرمایه‌ای ماندگار برای عزت یک ملت تبدیل می‌شود. سرمایه‌ای که دشمنان، تاب بالندگی آن را ندارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، شهید رضایی نژاد، از جمله دانشمندان جوان و نخبه‌ای بود که مسیر پیشرفت علمی کشور را با اخلاص و مجاهدت پیمود و سرانجام در راه اعتلای ایران اسلامی، به دست عوامل تروریستی به شهادت رسید. همزمان با آیین گرامیداشت این دانشمند شهید، بار دیگر یاد و خاطره نخبگانی را پاس می‌داریم که امنیت، اقتدار و پیشرفت علمی ایران، وامدار تلاش و ایثار آنان است.