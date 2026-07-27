مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور از برنامه‌ریزی برای تکمیل ۲۱ کیلومتر باقی‌مانده بزرگراه ایوانکی - دماوند با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی خبر داد و تأکید کرد: اجرای این طرح، نقش مؤثری در بهبود شبکه ارتباطی، تسهیل تردد‌های محلی و کاهش بار ترافیکی ورودی و خروجی شرق پایتخت ایفا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بررسی راهکارهای تأمین مالی و تکمیل بزرگراه ایوانکی-دماوند با حضور هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، وضعیت پروژه بزرگراهی مذکور که به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه شبکه ارتباطی منطقه شناخته می‌شود، مورد ارزیابی قرار گرفت. بنا بر گزارش‌های فنی، از مجموع ۵۰ کیلومتر مسیر اصلی، ۲۹ کیلومتر احداث شده و تنها ۲۱ کیلومتر در حوزه شهرستان دماوند باقی مانده است که تکمیل آن اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی در این منطقه است.

هوشنگ بازوند در این جلسه با بیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی راهکاری کلیدی برای تسریع در روند ساخت‌وسازهاست، اظهار داشت: با تزریق منابع مالی از طریق سرمایه‌گذاران، روند اجرایی این ۲۱ کیلومتر شتاب خواهد گرفت. وی افزود: تکمیل این محور علاوه بر ارتقای دسترسی‌های منطقه‌ای میان دماوند و گرمسار، به عنوان یک شریان مکمل برای توزیع بار ترافیکی و تسهیل تردد در مبادی ورودی و خروجی شرق تهران عمل خواهد کرد.

تکمیل این پروژه که پیونددهنده کریدورهای مواصلاتی استان‌های تهران و سمنان است، علاوه بر کاهش زمان سفر، موجب ارتقای سطح ایمنی تردد و مدیریت بهینه جریان ترافیک برون‌شهری در این محور کوهستانی خواهد شد.