کشف ۷۴ تن برنج احتکار شده در بوشهر
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف ۷۴ تُن برنج احتکار شده به ارزش ۲۲۲ میلیارد ریال در استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ جوشن سهرابی اظهار کرد: در راستای مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و ضروری خانوار، مأموران انتظامی استان موفق به شناسایی چند انبار احتکار برنج در شهر بوشهر و شهرستانهای دشتستان و تنگستان شدند.
وی افزود: مأموران پس از بررسیهای لازم و ضمن هماهنگی قضائی، از انبارهای مورد نظر بازرسی که مقدار ۷۴ تُن برنج خارجی که به صورت غیرقانونی نگهداری میشد، کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر ارزش برنجهای کشف شده را برابر بررسیهای کارشناسان، ۲۲۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه ۴ متخلف شناسایی شده و پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.