امروز، پنجم مرداد، سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد است؛ عملیاتی سرنوشت‌ساز که در واپسین روزهای دفاع مقدس، با رشادت رزمندگان ارتش، سپاه و بسیج، به شکست حمله رژیم بعثی و منافقین انجامید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امروز، پنجم مرداد، سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد است؛ عملیاتی سرنوشت‌ساز که در واپسین روزهای دفاع مقدس، با رشادت رزمندگان ارتش، سپاه و بسیج، به شکست حمله رژیم بعثی و منافقین انجامید.

عملیات غرورآفرین مرصاد، تجلی بصیرت و جان‌فشانی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در مردادماه سال ۱۳۶۷ بود که منجر به شکست سنگین منافقین و حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز شد.