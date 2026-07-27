به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهمئی گفت: طرح تابستانی «شبانه‌روزی قرآنی» طرح با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت، آموزش تخصصی قرآن، برپایی حلقه‌های تدبر، فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی در فضایی امن و معنوی، به‌صورت شبانه‌روزی در دو شیفت صبح و عصر برگزار می‌شود.

سرهنگ مهدی غلامی نژاد افزود: با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانش اموزان با کلام الهی و الهام از قران مجید در راستای فرهنگ و آموزه‌های قرآنی و تدبر در آیات الهی و ایجاد انگیزه در دانش آموزان این برنامه‌ها با حضور بیش از یک هزار دانش اموز مقاطع مختلف برگزار و در بقیه مدارس هم در آینده اجرا می شود.