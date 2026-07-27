شاخص کیفیت هوای مشهد امروز دوشنبه ۵ مرداد، با ثبت عدد ۱۰۰ در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلایندگی هوای شهرداری مشهد، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط زرد و فابل قبول قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در منطقه رسالت در وضع قرمز و ناسالم برای همه افراد قرار دارد.

کیفیت هوا همچنین در مناطق صدف و آوینی در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوا در مناطق ساختمان، ویلا، سجاد، تقی آباد، الهیه، هفت حوض، سرافرازان، مفتح، کریمی، امامیه و چمن نیز در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.