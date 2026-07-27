به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، نخستین زمین لرزه در ساعت ۰۵:۰۳:۴۴ ثانیه امروز پنجم مرداد به بزرگی ۳.۱ دهم در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۹ کیلومتری زمین در شهرستان اندیمشک به وقوع پیوست و کانون این زمین لرزه ۱۴ کیلومتری اندیمشک، ۱۸ کیلومتری حسینیه و ۲۳ کیلومتری دزفول بوده است.

همچنین دومین لرزه در ساعت ۰۹:۴۶:۰۷ ثانیه امروز به بزرگی ۳ درجه در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در حوالی قلعه خواجه در شهرستان اندیکا به وقوع پیوست. کانون این زمین لرزه ۱۵ کیلومتری قلعه خواجه، ۲۴ کیلومتری لالی و ۲۶ کیلومتری مسجد سلیمان ثبت شده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.