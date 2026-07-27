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همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، فهرست و محل استقرار مواکب استان چهارمحالوبختیاری در مسیر نجف تا کربلا مشخص شده است تا زائران بتوانند با سهولت بیشتری از خدمات این مواکب استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،اربعین حسینی هر ساله میلیونها زائر را از نقاط مختلف جهان راهی عراق میکند و مسیر نجف تا کربلا به عنوان یکی از اصلیترین مسیرهای پیادهروی، شاهد حضور گسترده زائران و فعالیت موکبهای مردمی است.
در این میان، مواکب چهارمحالوبختیاری نیز همچون سالهای گذشته در نقاط مختلف مسیر نجف تا کربلا حضور خواهند داشت و خدمات مورد نیاز زائران را ارائه میکنند.
بر اساس اعلام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات چهارمحالوبختیاری، مواکب چهارمحالوبختیاری در محدودههای مختلف مسیر نجف، کوفه، ذوالکفل، حیدریه و کربلا جانمایی شدهاند.
در بخشهایی از مسیر، موکبهایی در محدوده عمودهای ۱۱۹۰،۱۳۰۱، ۱۱۳۰، ۱۳۳۴، ۱۴۰۲ و ۵۲۷ جانمایی شدهاند. از جمله مواکب در این محدوده میتوان به موکب برکاتالحسین (ع)، موکب بیبی فاطمه (س) لردگان، قرارگاه قمر بنیهاشم (ع)، قرارگاه کریم اهلبیت (ع)، موکب احبابالرضا (ع) و موکب محبینالائمه اشاره کرد.
در محدوده عمود ۴۰ طریق علما نیز دو موکب از استان برپا شدهاست، همچنین در خود شهر کربلا نیز چهار موکب مستقر هستند.