سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به جنایات رژیم کودک کش آمریکا و اسرائیل در ایران از مدعیان حقوق بشر اروپایی پرسید چطور حس بشر دوستانه شما از کشتار مردم ایران تحریک نمی شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود گفت : امروز جلسه را در حضور سه شهید مدرسه میناب شروع می کنیم. هفته گذشته باز هم ایران میناب شد. پاره های پیکر دخترانمان را تشییع کردیم و بار دیگر کمک های امریکا را حس کردیم.

سخنگوی وزارت خارجه گفت : از همینجا از خانم کایا کالاس که نگران حقوق بشر هستند و هر از گاهی به بهانه حقوق بشر ما را تحریم می کنند می پرسم که اینها بخشی از نقض‌حقوق بشر نیستند. از دولت فرانسه می پرسم که از کدام جامعه مدنی ایران صحبت می کنید. چطور می شود که حس بشر دوستانه شما از کشتار مردم ایران تحریک نمی شود؟

اسماعیل بقایی گفت : جنگی را مدیریت نمی کنند چون در باتلاق ایران فرو رفته اند. این که دائما متوقف می شوند دست و پا زدن آنهاست. ما نه نگران قیمت نفت هستیم و نه چیز دیگر. ما به دنبال منافع ملی خودمان هستیم. تصمیم گیری در این باره هم در یک نظام مدیریتی شفاف تصمیم گیری می شود. ما نمی گذاریم امریکا تصمیم گیر جنگ باشد. هرجا صلاح بدانیم که باید بجنگیم تا منافعمان تامین شود و هر جا که لازم باشد از اهرم مذاکره استفاده می کنیم. فعالیت سفارتخانه های خارجی موضوع چندان مهمی نیست. گزارش ها درباره فعالیت سفارتخانه هابخشی از عملیات روانی است که امریکا مدیریت می کند.

تنش های اخیر ایران و اوکراین

سخنگوی وزارت خارجه درباره اقدامات تنش زای اوکراین گفت : رفتار زلنسکی یادآور رفتار اناریستهایی است که در ابتدای جنگ جهانی اول منجر به آغاز یک بحران گسترده شد. اقدام نمایشی زلنسکی دارای پیامدهایی است که برایش قابل پیش بینی نخواهد بود. در این مدت اوکراین به جای حل کردن مشکلات مدام سایر کشورهای دیگر را متهم میکند. اقدام اوکراین یک ماجراجویی خطرناک است که ما به راحتی از ان عبور نمی کنیم بزرگترهای اوکراین باید حواسشان به زلنسکی باشد. ما خبر داریم که کشورهای ساحلی دریای خزر نگران این اقدام اوکراین هستند

تنگه هرمز و از سرگیری تجاوز

اسماعیل بقایی گفت : ما از ابتدا گفتیم مسیر جنوبی مسیر ناامنی است. آمریکا با تصور اینکه ایران مشغول تشییع رهبری است، کشتی ها را از مسیر شمالی به مسیر جنوبی منحرف کرد. از این رو آمریکا باید پاسخگو باشد و همچنین اینکه آنها از کشتی های تجاری در چارچوب اهداف نظامی استفاده می کنند. اگر ترامپ اندک اعتباری برای امضایش قائل باشد حتی اگر بپذیریم که نقض عهدی صورت گرفته باشد این تجاوز را آغاز کرد. آمریکا باید بپذیرد که مسئولانه عمل کند. آمریکا بیشتر طی ماه های اخیر شبیه یک باند مافیایی عمل کرده است. تا وقتی امریکا اصرار به این اقدام داشته باشد اتفاق خاص و مثبتی نخواهد افتاد.

همکاری هسته ای عربستان و آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان درباره موضوع همکاری های هسته ای آمریکا و عربستان افزود : اینکه صهیونیست ها ما هر گونه پیشرفتی در میان سایر کشورها مشکل داشته موضوع پنهانی نیست. آنچه ما از طریق رسانه ها شنیدیم این تفاهم امریکا و عربستان ۲۴‌ ساعت هم طول نکشید. دنیا می بینید که آمریکا رفتارش گزینشی است. اما ایران تاکید دارد که همچون سایر اعضای عدم تعهد امکان استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را دارد

همکاری ارتش کودک کش آمریکا و بلغارستان در تجاوز به ایران

اسماعیل بقایی در خصوص همکاری های ارتش کودک کش ایالات متحد آمریکا با بلغارستان در تجاوز به ایران گفت همکاری بلغارستان در تجاوز به ایران مصداق اقدام تجاوزکارانه است. البته مردم بلغارستان و پارلمان بلغارستان با این اقدام دولتشان مخالف‌اند. مقامات این کشور باید همکاری و همدستی با آمریکا را متوقف کنند و در همین چارچوب پاسخگو باشند. این اقدام مغایر با رابطه خوب دو جانبه طی دهه های اخیر است

سفر نخست وزیر عراق به تهران

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص سفر نخست وزیر عراق افزود : بر اساس توافقنامه امنیتی دو جانبه گفتگو شد. تلاش می کنیم تا مرزهای مشترک مرزهای امن و به دور از تحرکات گروه های تروریستی باشد

نقش شورای همکاری در تجاوز به ایران

اسماعیل بقایی در ادامه گفت : مسئول مستقیم تجاوز به ایران را امریکا میدانیم اما نمیشود همکاری برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در تجاوز به ایران را نادیده گرفت. بر خلاف موازین حقوق بین الملل قلمرو خودشان را در اختیار متجاوزان قرار دادند و برخی حتی مستقیما نقش داشتند. بیانه مشترک امریکا و شورای همکاری بیانیه بسیار مخربی بود. در طول دو هفته اخیر هم شاهد ادامه خصومت آن‌ها بودیم. ما خواستار توقف این اقدامات هستیم.

نقش انگلیس در تجاوز

سخنگوی وزارت خارجه گفت : انتظار داشتیم دولت فعلی ( انگلیس) عاقلانه تر رفتار کند اما ظاهرا بدتر رفتار می کند. اقدامات انگلیس در همراهی با امریکا در تجاوز به ايران مصداق اقدام متجاوزانه هست. اعتبار انگلیس در این جریان مخدوش شده هرگونه مداخله انگلیس در موضوع تنگه هرمز اوضاع را پیچیده تر می کند. عامل و بانی وضع امروز تنگه هرمز همانطور که مقام ارشد لوگزامبورگی گفت به علت تجاوز آمریکا است و تنگه هرمز قبل از ۹ اسفند باز بود.

فعالیت سفارتخانه های خارجی موضوع چندان مهمی نیست. گزارش ها درباره فعالیت سفارتخانه هابخشی از عملیات روانی است که امریکا مدیریت می کند. ما از دیپلماسی برای حفاظت از منافع ایران فرار نکردیم. اقدامی را انجام نمیدهیم که طرف مقابل برداشت ناصوابی داشته باشد. میانجی ها ممکن است پیام هایی را درباره تحولات منطقه ای برای ما داشته باشند اما هیچ گفتگویی با امریکا نداریم.