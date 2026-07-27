به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ نشست ستاد مرکزی برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی(ع) با حضور آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، آیت‌الله محمدحسن اختری، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، روسای دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (به صورت برخط) و جمعی از مسئولان دستگاه‌های عضو ستاد و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، در دفتر مرکزی این شورا برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی ابعاد معرفتی، فرهنگی، اجتماعی و بین‌المللی راهپیمایی عظیم اربعین، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بی‌نظیر این اجتماع جهانی برای تبیین پیام عاشورا، تقویت گفتمان مقاومت، تحکیم وحدت امت اسلامی، افزایش انسجام ملی و برگزاری باشکوه مراسم جاماندگان اربعین در سراسر کشور تأکید شد.

اربعین؛ یک پدیده تمدنی فراتر از یک اجتماع میلیونی

آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در این نشست با قدردانی از نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ایجاد انسجام میان دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی کشور، راهپیمایی اربعین را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تمدن نوین اسلامی توصیف کرد و گفت: اربعین تنها یک مراسم زیارتی نیست، بلکه پدیده‌ای تمدنی، فرهنگی و اجتماعی است که توانسته پیام عاشورا را به زبان مشترک ملت‌های آزاده جهان تبدیل کند.

وی افزود: حضور میلیون‌ها انسان از ملیت‌ها و مذاهب گوناگون در این اجتماع عظیم، ظرفیت کم‌نظیری برای معرفی اسلام ناب محمدی(ص)، تقویت همبستگی امت اسلامی و نمایش قدرت نرم جبهه مقاومت فراهم آورده است؛ ظرفیتی که باید بیش از گذشته در عرصه رسانه، فرهنگ و دیپلماسی عمومی مورد توجه قرار گیرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه راهپیمایی اربعین استمرار رسالت عاشورا در عرصه جهاد تبیین است، اظهار داشت: همان‌گونه که حضرت زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) با روشنگری و تبیین، پیام نهضت عاشورا را جاودانه کردند، امروز نیز اربعین بزرگ‌ترین بستر انتقال این پیام به افکار عمومی جهان است.

وی با تأکید بر اینکه فلسفه عاشورا باید برای نسل امروز به‌درستی تبیین شود، خاطرنشان کرد: عاشورا صرفاً یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه نقطه نجات اسلام از تحریف و انحراف بود و امروز نیز اربعین فرصت ارزشمندی برای بازخوانی این حقیقت و تبیین جایگاه امامت، ولایت، عدالت و مقاومت در اندیشه اسلامی است.

آیت‌الله رمضانی عدالت را مهم‌ترین جلوه اجتماعی اسلام غدیری دانست و افزود: انقلاب اسلامی نیز بر پایه همین اندیشه شکل گرفت و راهبرد اصلی آن مقابله با نظام سلطه و تحقق عدالت بود. راهپیمایی اربعین نیز امروز نماد وحدت امت اسلامی و نمایش اقتدار جریان مقاومت در برابر استکبار جهانی است.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای محتوای فرهنگی برنامه‌های اربعین تأکید کرد و گفت: در کنار حضور باشکوه مردم، باید برنامه‌های فرهنگی، علمی و رسانه‌ای با هدف تعمیق معرفت دینی، تبیین فلسفه عاشورا، معرفی منظومه فکری امام حسین(ع) و مقابله با جریان تحریف طراحی و اجرا شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ محور انسجام ملی در برگزاری مراسم جاماندگان اربعین

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با تشریح برنامه‌های ستاد مرکزی برگزاری مراسم جاماندگان اربعین، بر نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: مأموریت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ایجاد انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های فرهنگی، اجرایی، خدماتی و مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مناسبت‌های ملی و مذهبی است و راهپیمایی جاماندگان اربعین نیز با همین رویکرد در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به رشد چشمگیر آیین پیاده‌روی اربعین در دو دهه گذشته، این حرکت را بزرگ‌ترین اجتماع فرهنگی و مردمی جهان دانست و افزود: علی‌رغم تلاش رسانه‌های وابسته به نظام سلطه برای سانسور این رویداد، هر سال بر شکوه، عظمت و اثرگذاری آن افزوده می‌شود و امروز اربعین به نماد وحدت مسلمانان و آزادگان جهان تبدیل شده است..

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه راهپیمایی جاماندگان اربعین در سال‌های اخیر به سنتی ماندگار در کشور تبدیل شده است، اظهار داشت: میلیون‌ها نفر از عاشقان اهل‌بیت(ع) که امکان حضور در کربلای معلی را ندارند، با حضور در این مراسم، ارادت خود را به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) ابراز می‌کنند و این حرکت، جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت ایران با فرهنگ عاشورا است.

وی افزود: بر اساس تأکید حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، نماینده محترم ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، همه دستگاه‌های عضو ستاد موظف‌اند با هماهنگی کامل، زمینه برگزاری منظم، باشکوه و اثرگذار این مراسم را در سراسر کشور فراهم کنند.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: راهپیمایی جاماندگان اربعین امسال با شعار «باید برخاست» برگزار خواهد شد؛ شعاری که بیانگر استمرار راه عاشورا، تجدید بیعت با آرمان‌های امام حسین(ع)، وفاداری به مسیر ولایت و تأکید بر مسئولیت تاریخی امت اسلامی در دفاع از حق، عدالت و مقاومت است.

وی همچنین بر لزوم توجه ویژه به برنامه‌های فرهنگی، تبیینی و رسانه‌ای در کنار برگزاری راهپیمایی تأکید کرد و گفت: برگزاری نشست‌های علمی، کرسی‌های تبیین، تولید محتوای رسانه‌ای، استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان و فعالان فرهنگی باید در کنار برنامه‌های میدانی مورد توجه قرار گیرد تا پیام جهانی اربعین با عمق بیشتری به جامعه منتقل شود.

لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای

آیت‌الله محمدحسن اختری در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی اربعین در تقویت وحدت امت اسلامی، این اجتماع عظیم را فرصتی کم‌نظیر برای تبیین معارف اهل‌بیت(ع)، انتقال پیام جهانی نهضت عاشورا و تقویت گفتمان مقاومت دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های فرهنگی و تبلیغی برای معرفی ابعاد تمدنی و بین‌المللی این حرکت عظیم مردمی تأکید کرد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین میثم امرودی با ارائه گزارشی از روند هماهنگی‌های اجرایی و فرهنگی، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های عضو ستاد برای برگزاری باشکوه راهپیمایی جاماندگان اربعین تأکید کرد و گفت: این آیین معنوی، افزون بر تجلی ارادت مردم به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، فرصت ارزشمندی برای تعمیق فرهنگ ایثار، خدمت‌رسانی و مشارکت مردمی در عرصه فعالیت‌های دینی و اجتماعی است.

حجت‌الاسلام کنگرلو نیز با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری مراسم جاماندگان اربعین، از آمادگی کامل کمیته‌های اجرایی، فرهنگی، خدماتی و پشتیبانی خبر داد و اظهار کرد: با مشارکت گسترده دستگاه‌های مسئول، هیئت‌های مذهبی، موکب‌های مردمی و گروه‌های جهادی، زمینه برگزاری منظم و باشکوه این مراسم در مسیرهای منتهی به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) فراهم شده است.

در ادامه، دکتر نجفی با تشریح برنامه‌های رسانه‌ای مراسم اربعین، بر ضرورت انسجام در تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری و فضای مجازی برای انعکاس صحیح ابعاد معرفتی، فرهنگی و تمدنی راهپیمایی اربعین تأکید کرد و خواستار هم‌افزایی رسانه‌ها در تبیین پیام جهانی این حرکت عظیم مردمی شد.

تأکید بر برگزاری باشکوه مراسم جاماندگان اربعین در سراسر کشور

در پایان این نشست، اعضای ستاد مرکزی برگزاری مراسم جاماندگان اربعین بر برگزاری هماهنگ و باشکوه این مراسم در سراسر کشور با شعار «باید برخاست» تأکید کردند و مقرر شد تمامی دستگاه‌های عضو ستاد، ضمن اجرای پیوست‌های فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، زمینه حضور گسترده و منسجم مردم در این آیین عظیم را فراهم آورند.

همچنین بر برگزاری نشست‌های تبیینی در مراکز علمی و فرهنگی، تقویت برنامه‌های رسانه‌ای، استفاده از ظرفیت هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های مردمی و فعالان فرهنگی و هنری و تبیین ابعاد جهانی راهپیمایی اربعین و پیوند آن با گفتمان مقاومت، وحدت ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید شد.