اعضای کارگروه توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی استان سمنان روند تسریع در آماده‌سازی مدارس و ارائه خدمات مطلوب به معلمان و دانش‌آموزان را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در نشست بررسی روند آماده‌سازی مدارس استان اظهار کرد: با تشکیل کارگروه ویژه رفع نواقص، ۲۳ مدرسه تا آغاز سال تحصیلی جدید برای استفاده آموزشی دانش‌آموزان آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل، تجهیز و مناسب‌سازی مدارس افزود: توسعه عدالت آموزشی و ایجاد محیطی بانشاط و ایمن برای دانش‌آموزان از اولویت‌های اصلی استان است و تمامی دستگاه‌های مسئول باید برای تحقق این هدف همکاری کنند.

استاندار سمنان اجرای مطلوب طرح شهید عجمیان در راستای نهضت توسعه عدالت در فضا‌ها و تجهیزات آموزشی و بهسازی مدارس را از مهم‌ترین برنامه‌های استان برشمرد و گفت: تسریع در تکمیل مدارس با تأمین زیرساخت‌های و مدیریت مصرف انرژی، جذب منابع از خیران، بخش خصوصی، ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی، مولدسازی دارایی‌ها، استفاده از منابع ارزش افزوده و همچنین ارزیابی عملکرد پیمانکاران در تکمیل پروژه‌های آموزشی، از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده و برنامه‌ریزی‌شده در این جلسات بود.

حسن ترکمانی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان هم آخرین وضعیت پروژه‌های آموزشی و روند آماده‌سازی و بهره‌برداری از مدارس برای آغاز سال تحصیلی و مهرماه را تشریح کرد.