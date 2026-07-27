

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ذوالفقار بختیاری گفت: در روز یکشنبه چهارم مردادماه، بیش از چهار هزار زائر اربعین موفق به دریافت ارز شدند و در مجموع بیش از هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دینار ارز اربعین به آنان تحویل شده است.

بختیاری با بیان اینکه تمهیدات لازم برای تسریع در ارائه خدمات و کاهش ازدحام در شعب و باجه‌های منتخب پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: زائران پس از ثبت‌نام در سامانه سماح، خرید ارز از طریق نرم‌افزار «بله» و انتخاب شعبه مورد نظر، می‌توانند با همراه داشتن مدارک هویتی، گذرنامه و سایر مستندات لازم به شعب منتخب استان یا باجه مستقر در پایانه مرزی خسروی که زیرمجموعه شعبه قصرشیرین است، مراجعه و ارز خود را دریافت کنند.

وی از زائران خواست پیش از مراجعه، از تکمیل مدارک و ثبت اطلاعات مورد نیاز اطمینان حاصل کنند تا فرآیند دریافت ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.