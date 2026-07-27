با ورود سرمایه‌گذاران بومی، تعداد واحد‌های پرورش مرغ گوشتی در سیستان و بلوچستان در پایان سال ۱۴۰۴ به ۳۷۸ واحد رسید؛ واحد‌هایی که ظرفیت پرورش ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه در هر دوره را دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: در کنار واحد‌های فعال و در حال بهره‌برداری، ۲۳۴ واحد پرورش مرغ گوشتی نیز با ظرفیت ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه در استان در حال ساخت است.

علیرضا دهمرده افزود: از مجموع این واحدها، ۷۵ واحد با ظرفیت یک میلیون و ۹۸۰ هزار قطعه در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید که با راه‌اندازی آنها، ظرفیت تولید گوشت مرغ در سیستان و بلوچستان به ۸۹ هزار و ۸۵۶ تن افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: با توجه به سرانه مصرف برای هر نفر، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵، صد درصد نیاز استان به گوشت مرغ از طریق واحد‌های پرورش طیور فعال در داخل استان تأمین شود.

دهمرده این روند را نشانه‌ای از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و دام و طیور استان دانست و تأکید کرد: افزایش ظرفیت تولید، علاوه بر کمک به تأمین امنیت غذایی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی استان به واردات گوشت مرغ از سایر مناطق کشور خواهد داشت.