از مجموع یازده همت اعتبار اختصاص یافته دولت برای پرداخت تسهیلات به صنایع خوزستان تاکنون ۶.۳ همت به صورت مستقیم در اختیار صنایع قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: از مجموع یازده همت اعتبار اختصاص یافته از سوی دولت برای پرداخت تسهیلات به صنایع خوزستان تاکنون ۶.۳ همت به صورت مستقیم در اختیار صنایع قرار گرفته و چهار همت دیگر نیز در مراحل نهایی تایید بانک مرکزی است.

جواد کاظم نسب الباجی با تاکید بر حمایت راهبردی از صنایع و حفظ اشتغال در خوزستان افزود: در مجموع ۱۷ همت اعتبار به بانک‌های استان تزریق شده تا با پرداخت تسهیلات به صنایع شکاف مالی بین واحد‌های تولیدی خوزستان جبران شود.

وی یادآور شد: با دستور مستقیم استاندار خوزستان ممنوعیت تعدیل نیرو در همه صنایع مادر اجرایی شد تا ثبات اشتغال در استان حفظ شود و همچنین برای جلوگیری از توقف تولید در صنایع کوچک که در تامین مواد اولیه به مشکل خورده بودند، زنجیره‌های تامین (مانند زنجیره فولاد) ایجاد شد تا صنایع بزرگ، صنایع کوچک را تامین کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تشریح دستاورد‌های استان در پیاده‌سازی مدل نظارتی نوین و تامین نیاز‌های کالایی ۲۰ استان کشور ادامه داد: موجودی کالا‌های اساسی در انبار‌های استان کامل است و تلاش شد تا در شرایط بحرانی ثبات قیمت اعمال شود.

وی تصریح کرد: با اتخاذ رویکردی پیش‌دستانه، مدل جدیدی از نظارت در خوزستان پیاده شد که برای نخستین بار در کشور اجرا شد، در این مدل کارگروه نظارتی واحدی تشکیل شده است که با حضور همزمان دستگاه‌های نظارتی و قضایی در محل بازارها، هرگونه تخلف مربوط به احتکار و گران‌فروشی را در لحظه شناسایی کرده و با حضور قاضی در گروه های نظارتی، احکام تخلفات فوری صادر می‌شود.

وی افزود: این اقدام در کنار قیمت‌گذاری هفتگی ۵۰ قلم کالای اساسی با مشارکت فعالانه اصناف و بخش خصوصی، منجر به بازدارندگی کامل در برابر هرگونه نوسان قیمت و احتکار شده است.

کاظم نسب الباجی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان افزود: در سال جاری تولید گندم استان به میزان یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن رسید که نیاز ۲۰ استان کشور را تامین کرد.