به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این پویش در آستانه اربعین حسینی و به همت اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم ارزشمند قیام عاشورا اجرا شده است .

مرتضی مزینانی، مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان گفت: بیش ازسه هزار بسته شامل هدایای فرهنگی و هنری با مضامین عاشورایی تهیه، تزئین و بسته‌بندی شده و قرار است این هدیایا همراه با کاروان حسینی در ایام اربعین به دست میهمانان کوچک امام حسین (ع) برسد.