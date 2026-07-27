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پویش هدیه خوبان ، ویژه ارسال دستسازههای حسینی برای زائران خردسال حضرت امام حسین (ع) در سمنان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این پویش در آستانه اربعین حسینی و به همت اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم ارزشمند قیام عاشورا اجرا شده است .
مرتضی مزینانی، مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان گفت: بیش ازسه هزار بسته شامل هدایای فرهنگی و هنری با مضامین عاشورایی تهیه، تزئین و بستهبندی شده و قرار است این هدیایا همراه با کاروان حسینی در ایام اربعین به دست میهمانان کوچک امام حسین (ع) برسد.