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سید آرین پارسایی، دانشآموز مستعد شهرستان بوکان موفق به کسب رتبه نخست و نشان طلای مسابقات ملی مهارت نوجوانان کشور در رشته طراحی گرافیک رایانهای شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانشآموز مستعد شهرستان بوکان با کسب نشان طلای مسابقات ملی مهارت نوجوانان کشور، گواهی بر ظرفیتهای علمی، خلاقانه و مهارتی دانشآموزان استان بوده و افتخاری ارزشمند برای آموزش و پرورش آذربایجانغربی رقم زد.
سید آرین پارسایی، دانشآموز پایه دهم رشته ریاضیفیزیک، با تکیه بر دانش، خلاقیت و مهارتهای تخصصی، موفق به کسب رتبه نخست و نشان طلای مسابقات ملی مهارت نوجوانان کشور در رشته طراحی گرافیک رایانهای شد.
مسابقات ملی مهارت نوجوانان، یکی از معتبرترین رویدادهای مهارتی کشور است که با هدف شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای برتر، ارتقای شایستگیهای فنی و حرفهای و توسعه فرهنگ مهارتآموزی در میان دانشآموزان برگزار میشود. این رقابتها زمینهساز کشف نخبگان مهارتی و آمادهسازی آنان برای حضور موفق در عرصههای ملی و بینالمللی است.