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مردم از امروز دوشنبه پنجم تا صبح چهارشنبه هفتم مردادماه از شنا و هرگونه فعالیت تفریحی در دریای خزر خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: شهروندان، گردشگران، صیادان و بهرهبرداران دریایی از شنا و هرگونه فعالیت تفریحی از امروز دوشنبه پنجم تا صبح روز چهارشنبه هفتم مرداد در دریای مازندران به طور جدی خودداری کنند.
حسینعلی محمدی با تأکید بر رعایت توصیههای ایمنی، اظهار کرد: شهروندان، گردشگران، صیادان و بهرهبرداران دریایی از شنا و هرگونه فعالیت تفریحی در دریا به طور جدی خودداری کنند.
وی افزود: افراد از تردد و فعالیت شناورهای سبک و صیادی در این مدت پرهیز شود.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: فعالیت شناورهای بزرگ صرفاً با رعایت کامل ملاحظات ایمنی و هماهنگی با مراجع ذیربط انجام شود.
محمدی تصریح کرد: مسوولان بنادر، دستگاههای امدادی و خدماتی و بهرهبرداران دریایی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی به کار گیرند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران یادآور شد: تمامی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان با حفظ آمادگی کامل نسبت به اطلاعرسانی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه لازم در مناطق ساحلی اقدام کنند.