آغاز فروش مشارکت در تولید خودروی آریا سایپا از فردا
فروش مشارکت در تولید خودروی آریا سایپا از سه شنبه (۶ مرداد) در حالی آغاز میشود که شورای رقابت بهتازگی خودروسازان را ملزم کرده است ماهیت این قراردادها را بهصورت شفاف از قراردادهای پیشفروش تفکیک و به متقاضیان اعلام کنند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
، طرح فروش مشارکت در تولید خودروی آریا ویژه متقاضیان عادی از روز سه شنبه ۶ مرداد آغاز میشود و تا پایان روز ۱۰ مرداد ادامه خواهد داشت.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com
، پس از ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری، درخواست خود را ثبت کنند.
براساس بخشنامه
سایپا؛ در این طرح، محدودیت کد ملی برای ثبتنام اعمال میشود و امکان صلح قرارداد نیز وجود ندارد.
گفتنی است؛ این طرح در حالی از فردا آغاز میشود که شورای رقابت بهتازگی با هدف شفافسازی قراردادهای فروش خودرو، خودروسازان را ملزم کرده است تفاوت قراردادهای «مشارکت در تولید» و «پیشفروش» را بهطور صریح در متن قراردادها و فراخوانهای ثبتنام اعلام کنند.براساس بخشنامه جدید این شورا، قراردادهای مشارکت در تولید مشمول ضوابط و حمایتهای مصوبه ۴۷۳ پیشفروش خودرو نیستند و خودروسازان موظفاند این موضوع را بهصورت شفاف به اطلاع متقاضیان برسانند تا از هرگونه برداشت نادرست و گمراهی خریداران جلوگیری شود.