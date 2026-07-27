پخش زنده
امروز: -
دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: با افزایش دمای هوا و احتمال بروز گرمازدگی، رعایت توصیههای بهداشتی و اقدامات به موقع میتواند از عوارض ناشی از گرمای شدید جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: با افزایش دمای هوا و احتمال بروز گرمازدگی، رعایت توصیههای بهداشتی و توجه به علائم هشداردهنده این عارضه، نقش مهمی در حفظ سلامت افراد و پیشگیری از پیامدهای ناشی از گرمای شدید دارد.
گرمازدگی زمانی رخ میدهد که دمای بدن انسان به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد برسد که در صورت درمان نشدن به موقع، میتواند آسیبهای جدی و حتی مرگ فرد را به دنبال داشته باشد.
سالمندان، کودکان، کارگران و افرادی که در فضای باز فعالیت میکنند، ورزشکاران و افراد دارای فعالیت بدنی سنگین از مهمترین گروههای در معرض خطر گرمازدگی هستند.
سردرد شدید، سرگیجه و تهوع، افزایش دمای بدن، تعریق زیاد و یا قطع تعریق، تپش قلب، گرفتگی و درد عضلات، خستگی، بیحالی و در موارد شدید، بیهوشی از مهمترین علائم گرمازدگی به شمار میرود و در صورت مشاهده این علائم، باید اقدامات اولیه به سرعت انجام شود.
نوشیدن مایعات کافی، استراحت در محیطهای خنک، پوشیدن لباسهای نخی و روشن، مصرف غذای سبک، پرهیز از حضور در فضای باز در ساعات اوج گرما، توجه به هشدارهای هواشناسی و کاهش فعالیتهای بدنی در روزهای گرم، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از گرمازدگی است.
همچنین توصیه میشود کودکان و سالمندان هرگز در خودرو یا محیطهای بسته رها نشوند.
در صورت بروز گرمازدگی، انتقال فرد به محیطی خنک یا سایه، خارج کردن لباسهای اضافی، خنک کردن بدن با آب و جریان هوا، دادن مایعات با مقدار توصیه شده نمک و یا مواد قندی در صورت هوشیار بودن فرد و تماس فوری با اورژانس ۱۱۵ در صورت وخامت وضعیت، از مهمترین اقدامات اولیه محسوب میشود.
گرمازدگی یک وضعیت اورژانسی است و آگاهی از علائم، رعایت توصیههای بهداشتی و اقدام بهموقع، میتواند از بروز عوارض جدی ناشی از گرمای شدید پیشگیری کرده و سلامت افراد را حفظ کند.